Nueva ley de inmigración para casados con ciudadanos de Estados Unidos: estas son las reglas

Las personas que contrajeron matrimonio con ciudadanos o residentes legales permanentes en Estados Unidos enfrentan nuevas directrices migratorias desde este 1.º de agosto de 2025. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) actualizó su Manual de Políticas con cambios relevantes para quienes gestionan la green card por matrimonio y otros beneficios familiares.

Los trámites de inmigración por lazos familiares deben cumplir ahora con nuevas condiciones para evitar fraudes y garantizar relaciones legítimas. Estas actualizaciones aplican a solicitudes presentadas a partir de agosto, así como a casos que continúan en proceso.

Cambios clave en la visa de inmigrante por matrimonio

El Uscis indicó que la reforma busca reforzar la transparencia en las solicitudes. La agencia simplificó las pautas existentes y detalló los criterios de evaluación que usan sus funcionarios al procesar formularios de inmigración por vínculos familiares.

Las nuevas reglas se centran en lo siguiente:

Definir la elegibilidad general y los requisitos de presentación y documentación para peticiones familiares.

y los requisitos de presentación y documentación para peticiones familiares. Establecer cómo se analizan las peticiones múltiples o conectadas entre sí.

o conectadas entre sí. Explicar cuándo el Departamento de Estado puede aceptar formularios I-130 directamente desde el extranjero. Esto incluye casos de militares y funcionarios destacados fuera de Estados Unidos.

puede aceptar formularios I-130 directamente desde el extranjero. Esto incluye casos de militares y funcionarios destacados fuera de Estados Unidos. Precisar en qué situaciones el Uscis remite una petición al Centro Nacional de Visas , incluso cuando el beneficiario pierde la elegibilidad para el ajuste de estatus.

, incluso cuando el beneficiario pierde la elegibilidad para el ajuste de estatus. Aclarar cuándo se requieren entrevistas obligatorias para visas familiares.

para visas familiares. Confirmar que pueden emitir un Aviso de Comparecencia si la persona resulta deportable.

Nuevas ediciones de formularios y advertencias sobre fraude

Desde el 3 de abril, el Formulario I-485, usado para registrar la residencia permanente o ajuste de estatus, solo puede tramitarse con la edición del 20/01/25. No se aceptan versiones anteriores.

En el caso del Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero), la edición válida es la del 01/04/24. Este documento incluye nuevas advertencias contra el fraude matrimonial y promueve el uso del procesamiento consular.

Además, el Uscis ya no permite pagos combinados para distintos formularios. Cada uno debe pagarse por separado.

Las reformas buscan reducir los casos de fraude que afectan la confianza en el sistema migratorio. El Uscis recalcó que solo aprobará peticiones que demuestren matrimonios y relaciones genuinas, verificables y conformes con las leyes vigentes.

Las nuevas medidas están en vigencia desde su publicación y afectan todos los trámites en curso y los que se presenten de ahora en adelante.

