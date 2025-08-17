El truco en Waze que utilizan migrantes para alertar sobre operativos en Estados Unidos

Migrantes alertan sobre operativos del ICE usando códigos en Waze. El gobierno de Estados Unidos advierte sobre consecuencias legales por obstrucción.

Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, algunas comunidades migrantes adoptaron estrategias digitales para advertir sobre operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una de las tácticas más recientes fue detectada en Palm Beach, Florida, donde personas usuarias de la aplicación Waze empezaron a emitir alertas falsas de “carretera helada” como una forma codificada para advertir sobre la presencia de agentes migratorios, esto según información de CNN.

Aunque Waze brinda información en tiempo real sobre el tránsito, esta práctica no es exclusiva de la aplicación. También se utiliza Facebook, Reddit, WhatsApp y sistemas de seguridad como cámaras Ring, donde se difunden mensajes cifrados para informar sobre posibles redadas en diferentes zonas del país.

En Oceanside, al sur de California, un usuario publicó en Reddit que había “escuchado que hoy estaba bastante helado” cerca de una panadería. En Cleveland se difundió otro mensaje que mencionaba “condiciones heladas” con detalles del número de oficiales. Estas publicaciones se han multiplicado incluso en ciudades como Chicago, donde estos reportes son más frecuentes en primavera y verano.

La empresa Waze informó que reportar información falsa viola las políticas de uso de la aplicación. Agregó que los usuarios pueden votar en contra de alertas imprecisas o enviar solicitudes de soporte para que sean eliminadas del mapa.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, advirtió al medio de comunicación que estas prácticas podrían constituir obstrucción de la justicia, y afirmó que cualquier persona que interfiera con las labores de las fuerzas del orden enfrentará consecuencias legales.

Tras las elecciones presidenciales de 2024, varias agrupaciones defensoras de migrantes intensificaron su preparación legal y financiera para hacer frente a las políticas anunciadas por Trump. Entre ellas destacan:

Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac)

Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU)

National Immigrant Justice Center

Estas entidades impulsan iniciativas legales y digitales para proteger los derechos civiles de los migrantes.

