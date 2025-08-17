El Mundo

El truco en Waze que utilizan migrantes para alertar sobre operativos en Estados Unidos

Comunidades migrantes alertan sobre operativos con mensajes cifrados en plataformas digitales

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Migrantes alertan sobre operativos del ICE usando códigos en Waze. El gobierno de Estados Unidos advierte sobre consecuencias legales por obstrucción.
Migrantes alertan sobre operativos del ICE usando códigos en Waze. El gobierno de Estados Unidos advierte sobre consecuencias legales por obstrucción. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación Argentina)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMigrantesICEEstados UnidosWaze
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.