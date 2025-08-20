El Mundo

Víctima de agresión sexual en avión queda sin derecho a indemnización, aunque su agresor fue sentenciado

‘Kelly’ fue agredida en un vuelo de Qatar Airways y, pese a la condena al agresor, no pudo acceder al esquema de compensación del Reino Unido

Por Damián Arroyo C.
Qatar
Una víctima de agresión sexual quedó fuera del esquema de compensación británico por tratarse de un avión no registrado en el Reino Unido. (Shutterstock)







