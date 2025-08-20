Viva

Cliente denunció uso de lentes con cámara durante depilación íntima y desató polémica sobre privacidad

Joven denunció en redes que su depiladora usó lentes con cámara, lo que generó temor y reacciones de especialistas en derecho del consumidor

Por O Globo / Brasil / GDA
Una clienta en EE. UU. reveló que fue atendida por una depiladora con lentes con cámara, hecho que abrió debate sobre privacidad y derechos del consumidor.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

