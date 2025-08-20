Cliente denunció uso de lentes con cámara durante depilación íntima y desató polémica sobre privacidad

Una clienta en EE. UU. reveló que fue atendida por una depiladora con lentes con cámara, hecho que abrió debate sobre privacidad y derechos del consumidor.

Una joven llamada Aniessa Navarro denunció en redes sociales que su depiladora utilizaba lentes con cámara durante la sesión en un centro de estética en Manhattan, Estados Unidos. El caso desató un debate sobre la privacidad de los consumidores en espacios íntimos.

La clienta, identificada como Aniessa Navarro, relató que asistía al European Wax Center desde hace ocho años. Sin embargo, en su visita más reciente observó que la profesional portaba los Meta Glasses, dispositivo que permite tomar fotografías, grabar videos, escuchar música y realizar llamadas.

El hecho ocurrió a finales de julio y se viralizó el 13 de agosto, cuando Navarro publicó un video en TikTok. La publicación superó los 5,5 millones de visualizaciones en pocos días.

La joven explicó que al inicio no se percató de los lentes porque mantenía una conversación amena con la esteticista. Pasados cinco minutos, notó el dispositivo y consultó si pertenecía a la marca Meta. La trabajadora confirmó y aseguró que estaban descargados y sin uso.

Cliente denunció uso de lentes con cámara durante depilación íntima con cera

Los anteojos pueden ser personalizados con lentes con aumento, lo que la profesional señaló como la razón de utilizarlos.

Sin embargo, la clienta expresó que se sintió paralizada por la situación y no logró concentrarse en el resto de la cita, pensando únicamente en la posibilidad de estar siendo grabada en un momento de vulnerabilidad.

Navarro comentó que confiaba en que no había sido filmada, aunque temía que existieran videos de varias clientas y que estos circularan en internet. En su publicación pidió orientación sobre si debía informar a la empresa.

Usuarios de TikTok señalaron que el dispositivo emite una luz cuando la cámara está activa, con el fin de brindar seguridad a las personas alrededor.

Especialistas en derecho del consumidor advirtieron que la situación abre un debate sobre la protección de la privacidad en servicios personales.

La abogada brasileña Mariana Barros indicó que la sola presencia de un dispositivo con capacidad de grabar, en un contexto íntimo, genera inseguridad y podría ser considerada una violación a los derechos del consumidor.

Agregó que en un caso similar en Brasil, tanto el Código de Defensa del Consumidor como la Ley General de Protección de Datos contemplarían una falta grave al no garantizar la intimidad del cliente.

