Veterinaria de Heredia recibió insólita llamada de ‘therians’: esto fue lo que pidieron

El término "therian" existe desde hace décadas. Su popularidad reciente está ligada a las redes sociales.

Una veterinaria en Costa Rica anunció en su perfil de Facebook que no aceptará consultas de therians en su local y reveló las razones detrás de la decisión. Se trata de la Clínica Veterinaria Pets Avenue, cuya sucursal se encuentra en Heredia.

En la publicación de su red social, la clínica indicó que respeta la decisión de cada persona en su vida personal.

“Sin embargo, como clínica veterinaria y médicos veterinarios, no estamos en la obligación de realizar consultas sobre therians, ya que estas difieren de todos los argumentos médicos y farmacéuticos en temas que no son de nuestro conocimiento académico”, señaló.

La decisión de no aceptar therians surgió a raíz de una llamada telefónica que recibieron en el establecimiento.

“Hicieron la pregunta de si hacemos consultas médico-veterinarias a therians; fue en ese momento cuando se tomó la decisión. Nosotros respetamos cualquier pensamiento, pero también valoramos el servicio que brindamos, ya que tenemos 16 años en el mercado”, manifestó Crenz Theysen, encargado de la clínica.

La persona que hizo la consulta realizó un par de preguntas que, en un inicio, pensaron que era una broma, pero luego concluyeron que las consultas eran reales. “Preguntaron que a qué hora los podíamos atender y que si podríamos recomendarles alimento”, agregó.

El término therians agrupa a individuos que manifiestan una identificación profunda con animales. Su popularidad aumentó a nivel global, en forma reciente, debido a la influencia de las redes sociales.

Theysen dio a conocer que, como parte de las medidas adoptadas, debió reunirse con sus empleados.

“Se realizó una reunión interna con el equipo de trabajo para decidir cómo manejar la situación, especialmente porque la consulta no era para un individuo, sino para un grupo que pretendía asistir a la clínica”, añadió.

Así fue como llegaron a la conclusión de emitir el comunicado.