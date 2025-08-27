Viva

Verónica Castro enfrenta los retos de la tercera edad: ‘Necesito que alguien me cuide’

La actriz mexicana habló sobre los cambios físicos y emocionales que vive a sus 72 años

Por El Universal / México / GDA
Verónica Castro compartió cómo enfrenta la vejez, la pérdida de su madre y su deseo de seguir activa en proyectos adecuados para su salud.
Verónica Castro compartió cómo enfrenta la vejez, la pérdida de su madre y su deseo de seguir activa en proyectos adecuados para su salud. (El Universal/Reproducción)







