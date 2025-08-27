Verónica Castro enfrenta los retos de la tercera edad: ‘Necesito que alguien me cuide’

Verónica Castro compartió cómo enfrenta la vejez, la pérdida de su madre y su deseo de seguir activa en proyectos adecuados para su salud.

Verónica Castro, ícono de la televisión mexicana, compartió cómo enfrenta los desafíos propios de la tercera edad, etapa que, según dijo, no resulta fácil ni para mujeres ni para hombres. A sus 72 años, reflexionó sobre los cambios que ha experimentado y la necesidad de apoyo que surge con el paso del tiempo.

Durante una entrevista con el programa Hoy, la actriz y presentadora señaló que ahora requiere cuidados y protección, sobre todo en espacios públicos donde la movilidad se vuelve un reto. Comentó que le gustaría que las personas mostraran más empatía, especialmente al notar que caminar con rapidez ya no es posible.

“Necesito que nos protejan, que alguien se dé cuenta de que no puedo moverme igual”, dijo. La actriz también expresó que intenta mantenerse positiva, pero reconoció que los cambios físicos y emocionales son inevitables.

Se siente orgullosa de su imagen al natural

Castro explicó que tomó la decisión de dejar crecer sus canas hace algún tiempo. En un inicio pensó que sería solo por un período corto, pero terminó por aceptar su nuevo aspecto. Actualmente luce su cabello plateado con orgullo.

La artista, conocida por su participación en telenovelas y en programas como Noche a noche y Mala noche… ¡No!, también abordó el tema del retiro. Aclaró que no ha abandonado del todo su carrera, aunque prefiere proyectos breves que no afecten su salud. Indicó que alejarse por completo de los escenarios ha sido una decisión difícil.

“Dejarla al 100% se siente fuerte”, mencionó sobre su carrera artística.

Pérdida emocional tras la muerte de su madre

Verónica Castro confesó que su estabilidad emocional se vio afectada tras el fallecimiento de su madre, Socorro Castro, durante la pandemia. Este evento marcó un punto de quiebre en su vida, aunque reconoció que la muerte es una realidad que todos deberán enfrentar.

A pesar de las dificultades, la actriz aseguró que permanece abierta a nuevas oportunidades profesionales si se trata de propuestas que respeten sus condiciones actuales de salud.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.