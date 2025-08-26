Viva

Mujer rechazó a su novio en plena ceremonia y los motivos sorprendieron en redes sociales

La mujer sorprendió en el altar al interrumpir la ceremonia y justificar su decisión, lo que provocó reacciones divididas en redes sociales

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una novia canceló su boda durante la ceremonia tras exponer motivos personales; el video se viralizó y generó polémica en redes sociales.
Una novia canceló su boda durante la ceremonia tras exponer motivos personales; el video se viralizó y generó polémica en redes sociales. (Screenshot/@pako7921/Screenshot/@pako7921)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

