Mujer rechazó a su novio en plena ceremonia y los motivos sorprendieron en redes sociales

Una novia canceló su boda durante la ceremonia tras exponer motivos personales; el video se viralizó y generó polémica en redes sociales.

Un video de una boda se viralizó en redes sociales luego de que una mujer rechazó a su novio en plena ceremonia. El hecho ocurrió cuando el juez solicitó a los novios intercambiar votos matrimoniales y confirmar si deseaban casarse.

La ceremonia avanzaba con normalidad hasta que la novia interrumpió el acto y anunció que ya no quería continuar con el compromiso. El novio, sorprendido, le pidió una explicación.

La mujer señaló que, tras fijar la fecha de la boda, aparecieron problemas que la hicieron reconsiderar su decisión. Indicó que no deseaba exponer a su familia ni a sus futuros hijos a situaciones que podrían afectarlos si permanecía en esa relación.

“No quiero condenar a mi familia a que me pueda pasar algo por estar a su lado y mucho menos, de igual manera, que mis hijos también”, se logra escuchar al final del clip, mientras sus damas de honor miran con desconcierto lo que sucede.

Aunque no se conocen en detalle los comportamientos que motivaron su decisión, el video mostró la tensión vivida en el altar y generó miles de comentarios en plataformas como TikTok.

Algunos usuarios criticaron a la mujer por presentarse vestida de novia y cancelar en el altar, mientras que otros la respaldaron al considerar que actuó en el momento en que se sintió más protegida, frente a familiares e invitados.

