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Velorio del Indio Solari, leyenda del rock argentino, desata aglomeración en Buenos Aires: vea la masiva despedida

Miles de fanáticos llenaron las calles de Villa Domínico para despedirse del Indio Solari, una de las voces más enigmáticas del rock argentino

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Por AFP
Fans wait to pay their respects to the coffin with the remains of Carlos Alberto "Indio" Solari, the iconic Argentine rock musician and former lead singer of Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, at Villa Dominico, Buenos Aires Province, Argentina, on June 7, 2026. The singer died in Parque Leloir, Buenos Aires Province, on June 5 at the age of 77. (Photo by Tomas CUESTA / AFP)
Miles de fanáticos esperan para presentar sus respetos al ataúd con los restos del Indio Solari, icónico músico de rock argentino. (TOMAS CUESTA/AFP)







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Indio SolariPatricio Rey y sus Redonditos de Ricota
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