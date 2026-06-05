Luto en la música por muerte del Indio Solari: adiós a una de las mayores leyendas del rock argentino

La música en América Latina está de luto. Este viernes 5 de junio falleció el cantante Carlos Alberto Solari, otro de los grandes nombres del rock argentino. La noticia causó gran consternación en el país sudamericano, donde era toda una figura de culto.

Conocido como Indio Solari, el artista fue miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y lo que fue su última criatura, El Míster y los Marsupiales Extintos.

Carlos Alberto el 'Indio' Solari es uno de los músicos más adorados en Argentina. (AFP)

Según pudo saber el medio La Nación, de Argentina, se montó un operativo en su domicilio, en la localidad bonaerense de Parque Leloir, donde los médicos declararon su muerte a las 8:30 a. m., tras ser hallado por su cuidador cerca de una piscina interna.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, dispuso que se le realice una autopsia a Solari, quien tenía 77 años y padecía Parkinson, con el fin de determinar lo ocurrido.

En febrero, sus allegados y familiares habían desmentido, a través de su cuenta de Instagram, que el cantante hubiera sufrido un ACV y aclararon que se estaba sometiendo a chequeos de rigor.

El día en que contó que estaba enfermo

Fue en 2015 cuando el Indio Solari contó que lidiaba con una enfermedad. “No es cáncer ni sida”, dijo en Vorterix. En ese espacio, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también comunicó que se alejaba de los escenarios por tiempo indefinido.

“Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor... Es la vida. Y esto es una cagada: he visto sufrir a la gente de una manera inmerecida. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo”, sumó entonces.

El 12 de marzo del año siguiente, durante un recital en Tandil, anunció frente a su público: “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, Mr. Parkinson viene pisándome los talones. Pero bueno. Así es la vida”.

Con el paso de los años, el músico se refirió al tema en distintas ocasiones. En 2022, en el marco de la gira española de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en la que participó de forma virtual, brindó una entrevista a la radio Rock FM y fue claro. “Se nota la progresión del mal de Parkinson”, admitió y explicó que mitigaba los efectos distrayéndose con actividades como la pintura o la escritura, que le permitían “apartar de su cuerpo el dolor”.

Su aura de misterio y sus letras profundas consagraron al Indio Solari como una leyenda viva. (AFP)

Solari describió la enfermedad como una dolencia que “es muy jodida e invalidante”, aunque reconocía que contaba con tratamiento: “Por el camino se va notando la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida, pero tengo la posibilidad de hacer un tratamiento que me mantiene hace como siete años”.

En relación a su día a día, detallaba: “Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra alguna contractura que quedo como de yeso. Es una de las problemáticas sociales, pero me da por pensar lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y que no tiene kinesiólogo ni pileta de agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un sufrimiento mayor”.

Sobre el impacto anímico del Parkinson, expresó: “Los amigos me dicen que estoy bien y sinceramente, me siento bien. Me abstraigo mucho con el trabajo. Es la manera de apartarme del dolor de esas contracturas. Es una enfermedad jodida, pero no me impide de momento en absoluto hacer lo que decidí hacer desde hace 50 años”.

El Indio Solari: la trayectoria de una leyenda

En Argentina, el Indio Solari es toda una figura de culto. (AFP)

El Indio nació en Paraná, Entre Ríos, el 17 de enero de 1949. Junto a Skay Beilinson y la mítica Negra Poli fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Su voz se convirtió en la banda de sonido de una Argentina herida y desencantada. ​El gran triunfo del Indio Solari radicó en una paradoja insólita: logró que las multitudes más fervorosas del planeta corearan las letras más herméticas de la música contemporánea.

Con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado demostró que el mito no dependía de una marca, sino de su presencia. Sus misas ricoteras en el interior del país movilizaron a cientos de miles de personas.