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Luto en la música por muerte del Indio Solari: adiós a una de las mayores leyendas del rock argentino

El músico, de 77 años, padecía Parkinson. Las autoridades están por esclarecer en qué circunstancias se dio su fallecimiento

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Por La Nación / Argentina / GDA y Juan Pablo Sanabria

La música en América Latina está de luto. Este viernes 5 de junio falleció el cantante Carlos Alberto Solari, otro de los grandes nombres del rock argentino. La noticia causó gran consternación en el país sudamericano, donde era toda una figura de culto.








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Indio SolariPatricio Rey y sus Redonditos de Ricota
La Nación / Argentina / GDA

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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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