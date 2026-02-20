Vea el talento oculto de María José Castillo y que ahora usa fuera de los escenarios

La cantante costarricense María José Castillo encanta con su voz en el escenario, pero también dedica su vida a su profesión como odontopediatra.

La cantante costarricense María José Castillo tiene acostumbrados a sus fans al talento que tiene en su voz; sin embargo, en su consultorio como odontopediatra, la música no es la protagonista, aunque sí el arte.​

La artista tica dedica su vida a cuidar la salud bucal de los niños y niñas y, como es bien sabido, un pequeño en visita con el odontólogo puede ponerse nervioso o incómodo, así que la doctora Castillo busca siempre maneras de que sus pacientes disfruten de las revisiones y tratamientos.​

Con esta consigna, es que Castillo mostró que aprendió una habilidad artística que, fuera del escenario, le puede ayudar mucho en su profesión médica.​

Según mostró en un video que publicó en sus redes sociales, la intérprete aprendió a hacer figuras con globos inflados y no lo hace nada mal. Este talento será de gran utilidad para que sus pacientes estén tranquilos y confiados mientras están en la silla de la doctora.