Viva

Vea el talento oculto de María José Castillo y que ahora usa fuera de los escenarios

La artista costarricense, que hace varios años brilló en ‘Latin American Idol’, no solo es buena para cantar

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
María José Castillo, cantante costarricense
La cantante costarricense María José Castillo encanta con su voz en el escenario, pero también dedica su vida a su profesión como odontopediatra. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María José Castillo
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.