Vea el talento oculto de María José Castillo y que ahora usa fuera de los escenarios

La cantante costarricense María José Castillo tiene acostumbrados a sus fans al talento que tiene en su voz; sin embargo, en su consultorio como odontopediatra, la música no es la protagonista, aunque sí el arte.
La artista tica dedica su vida a cuidar la salud bucal de los niños y niñas y, como es bien sabido, un pequeño en visita con el odontólogo puede ponerse nervioso o incómodo, así que la doctora Castillo busca siempre maneras de que sus pacientes disfruten de las revisiones y tratamientos.
Con esta consigna, es que Castillo mostró que aprendió una habilidad artística que, fuera del escenario, le puede ayudar mucho en su profesión médica.
Según mostró en un video que publicó en sus redes sociales, la intérprete aprendió a hacer figuras con globos inflados y no lo hace nada mal. Este talento será de gran utilidad para que sus pacientes estén tranquilos y confiados mientras están en la silla de la doctora.