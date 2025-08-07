‘Qué vieja está’, le dicen a María José Castillo: la artista respondió con muy buen humor

Desde que se dio a conocer como cantante en 'Latin American Idol', María José Castillo ha cumplido su sueño artístico y también el profesional al convertirse en odontóloga infantil.

¡Bien canta’o, María José! A la cantante costarricense María José Castillo la conocemos desde que era una “chiquilla” de apenas 17 años, cuando encantó a todo el país con su participación en el programa Latin American Idol, concurso de canto en el que ocupó el segundo lugar.

Desde entonces, el público tico ha acompañado a la intérprete en el crecimiento de su carrera artística y también la vio convertirse en toda una odontóloga. Y aunque los años pasan y pesan (para todos), curiosamente, parece que a varias personas no les cae bien que la artista dejara de ser aquella “chiquilla” de Latin American Idol.

Así lo contó la artista en un video que publicó en TikTok, donde con gracia y muy buen humor respondió a los señalamientos que algunos usuarios le hicieron porque “ya no era la misma de aquellos años”.

María José participó en la tercera temporada del reality show de canto, que se realizó en 2008, en Argentina, a donde, incluso, debió de viajar acompañada por su papá porque era menor de edad.

Castillo narró en el video que recibió varios comentarios en los cuales le decían: “Qué vieja que está”, “Qué cambiada está”, “Ya no es la misma de antes”.

Con risas, María José dijo en su video: “¿Qué querían? ¿Que me quedara de 17 años? Sería muy chiva, la verdad... Tenía 20 años menos, obviamente no voy a ser la misma”.

María José Castillo responde con gracia a quienes la critican por su edad

La cantante comentó que las personas cambian con el paso del tiempo y que, incluso, ella no es la misma mujer que fue hace cinco años. “La gente crece, se hace más grande, madura”, manifestó en el video.

María José no se tomó estos mensajes como ataques u ofensas hacia ella; afirmó que se siente muy bien con su edad, con su crecimiento y con su madurez.

La intérprete cumplirá 35 años el 11 de agosto y afirmó que se siente mejor que nunca.

