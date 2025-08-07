Viva

‘Qué vieja está’, le dicen a María José Castillo: la artista respondió con muy buen humor

La cantante costarricense contestó entre risas y con fisga a los comentarios sobre el paso del tiempo en ella

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
María José Castillo especialista
Desde que se dio a conocer como cantante en 'Latin American Idol', María José Castillo ha cumplido su sueño artístico y también el profesional al convertirse en odontóloga infantil. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María José CastilloLatin American Idol
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.