María José Castillo volvió a Costa Rica entre la música y la odontopediatría

Luego de cuatro años y medio viviendo en Bogotá, Colombia, la cantante María José Castillo regresó a Costa Rica con la maleta cargada de sueños, dos perritos, un novio y muchos proyectos en la música y en la odontopediatra.

La artista, quien representó a nuestro país en el programa Latin American Idol, del 2008, en el cual obtuvo el segundo lugar, estudió en la Pontificia Universidad Javeriana. En tierras cafeteras hizo su vida, siempre enfocada en los estudios, aunque de vez en cuando cantaba en eventos privados en Costa Rica para ayudarse con el pago de la universidad.

Con la carrera finalizada y con muchas expectativas, María José volvió a nuestro país a finales de diciembre. Estaba deseosa de empezar a ejercer su profesión, pero también de regresar a su tierra natal para continuar con la música.

La cantante y doctora María José Castillo rehace su vida en Costa Rica. La odontopediatría y la música irán de la mano este 2024. (Esteban Sandoval (House Of Artists))

“Hay demasiados proyectos, muchas cosas bonitas que quiero hacer este año”, contó la artista en una entrevista con La Nación. Los planes por cumplir los está desarrollando de la mano de la agencia tica House Of Artists. Por el momento comenzará con eventos privados y corporativos porque también ejercerá como odontopediatra.

La idea de Castillo en cuanto a la música contempla el estreno de nuevas canciones originales, siempre en el corte del pop en español romántico. “No descarto ningún género, ni siquiera el urbano, pero no me veo por el momento en otros géneros, más que todo porque la balada pop es lo que me ha caracterizado”, explicó.

María José Castillo y empezar desde cero

Vivir en otro país fue toda una aventura para la cantante, sobre todo porque estuvo sola y alejada de su familia y sus seres queridos. En Colombia hizo varios amigos, principalmente en la universidad, pero estando allá, como estaba dedicada siempre al estudio, mantuvo toda su concentración en eso.

Diálogos: María José Castillo

“Para ser sincera, volver a Costa Rica es empezar de cero con todo. Por dicha regresé a la casa de mi familia, pero tuve que buscar un trabajo para ver si puedo independizarme”, contó.

Para dicha suya, le fue bien y pronto logró colocarse en un lugar donde ejercer su profesión. A partir de mediados de enero, la doctora María José Castillo ofrecerá sus servicios en la clínica Sonríe, en Escazú. En este lugar hay médicos especialistas en la atención odontológica de niños, algo que a Castillo siempre le fascinó.

En el proceso de volver a su hogar, María José ha contado con el apoyo de familia, amigos y también de su novio. “Eso es lo principal, ese núcleo familiar me hacía mucha falta en Colombia”, agregó.

La atención odontológica de niños es la especialidad de la doctora y cantante María José Castillo. (Guillermo Ramírez)

Por supuesto que en el regreso a casa, María José no podía dejar a dos seres especiales que la acompañaron durante su estadía en Bogotá. Se trata de Lisboa y Moscú, dos perritos de la raza Shih Tzu, que son sus amores. A ellos fue a los primeros que subió al avión de vuelta.

“He tenido que acoplarlos al clima. Tuve que cortarles el pelo por el calor, porque ellos venían de Bogotá que es muy frío. Al llegar a un nuevo lugar, con gente nueva, se están acostumbrando”, narró la artista.

Además del hogar, el trabajo, la música y sus perritos, María José Castillo también tuvo un reencuentro muy especial con su novio. Ellos tienen dos años de relación, pero tuvieron que acomodarse al noviazgo en la distancia. “Me ha apoyado mucho, siempre está ahí, es uno de los pilares en este regreso”, afirmó.

En su regreso a Costa Rica, María José Castillo tiene planes para publicar música nueva y original este año. (Esteban Sandoval (House Of Artists))

De Colombia, dice María José, que va a extrañar la comida y un poco el frío. También recordará con mucho cariño a las personas que la acompañaron durante su vida colombiana, en especial a la familia que la acogió.

Castillo volverá a Colombia a finales de enero para su graduación, después de eso se dedicará de lleno a la odontología y a la música. La artista contó que, además de Escazú, puede ofrecer sus servicios especializados en Heredia, Alajuela y Cartago. Para cualquier consulta o cita se le puede contactar al teléfono 6474-2422 o a las redes sociales Dra. María José Castillo o María José Castillo (artista).