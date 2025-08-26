Viva

Vea a Miguel ‘Piojo’ Herrera cuando actuó en la novela ‘Dos mujeres, un camino’

El técnico de la Selección Nacional de Fútbol reveló su pasado como actor en una exitosa telenovela mexicana

Por Jessica Rojas Ch.
Miguel Piojo Herrera
Miguel 'Piojo' Herrera tiene una faceta poco conocida como actor. En esta imagen se le ve junto a Itatí Cantoral en la novela 'Dos mujeres, un camino'. (Captura de video)







Miguel HerreraSelección Nacional
