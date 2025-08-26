Vea a Miguel ‘Piojo’ Herrera cuando actuó en la novela ‘Dos mujeres, un camino’

Miguel 'Piojo' Herrera tiene una faceta poco conocida como actor. En esta imagen se le ve junto a Itatí Cantoral en la novela 'Dos mujeres, un camino'.

Estamos acostumbrados a verlo dirigir en el fútbol, ahora como técnico de nuestra Selección Nacional Mayor, pero el mexicano Miguel Piojo Herrera tiene una faceta en la televisión que pocos recuerdan.

El entrenador azteca fue invitado especial de la telenovela Dos mujeres, un camino, que protagonizaron Erik Estrada, Laura León y Biby Gaitán. La producción, que se estrenó en 1993, fue un éxito rotundo de la televisión latinoamericana, y nuestro DT brilló con un papel pequeño, pero especial.

Así lo recordó el propio Herrera en una entrevista con el programa De boca en boca, de Teletica, este martes 26 de agosto.

LEA MÁS: El Piojo Herrera sentencia dónde sirven el mejor chifrijo de Costa Rica y su respuesta es inesperada. ¿Usted está de acuerdo?

“Sí, hay varias novelas en las que estaba de colado, son invitaciones que te hacen. Tengo una gran amistad con Juan Osorio (productor)”, recordó Herrera.

Contó, además, que en aquellos momentos aceptaba las invitaciones, aunque el arte no era algo que le llamaba la atención como un trabajo.

En TikTok se puede ver un clip corto del paso del Piojo Herrera en Dos mujeres, un camino, mientras compartió escena con la icónica actriz Itatí Cantoral; a continuación, se lo presentamos: