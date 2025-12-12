Una figura de Teletica debutó en ‘El Chinamo’ de forma inesperada y en una sección que muchos aman

Neto Rangel se quedó a una gala de llegar a la final de 'Mira quién baila'

Neto Rangel, una de las caras recientes de Teletica, debutó como parte del elenco que encabeza El Chinamo. Para sorpresa de los televidentes, el brasileño apareció como bailarín principal en el segmento de la Gollo Cumbia, este jueves 11 de diciembre.

El estreno de Rangel llegó luego de su participación en la segunda temporada de Mira quién baila. En ese espacio se ganó el cariño del público, aunque no llegó a la final.

En la Gollo Cumbia, el artista baila junto a Maybelle, bailarina y coreógrafa que destacó en competencias de baile y en espectáculos con Ryan Castro, Boza y Alexis y Fido.

Esa competencia de Teletica es una de las favoritas del canal. En ese espacio participan tres parejas, formadas por conocidos o extraños, para ejecutar la coreografía del swing criollo que muchas personas ya se saben de memoria, ya que se convirtió en un clásico de fin de año.

Neto se mostró feliz por la nueva experiencia durante esta temporada. El artista destacó su trabajo en Teletica, donde también forma parte de Sábado feliz como DJ y animador del espacio.