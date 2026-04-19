‘Pésimo, el más malo’: concierto de Kapo en Expo San Carlos desató molestia y denuncias entre los asistentes

El concierto del colombiano Kapo en Expo San Carlos era uno de los platos fuertes de la tradicional actividad.

El concierto del colombiano Kapo en la Expo San Carlos, la noche de este sábado 18 de abril, sufrió varios contratiempos que molestaron a la audiencia, según manifiestaron varias personas en redes sociales.

Uno de los primeros en contar lo sucedido fue el periodista de espectáculos Edgardo Camacho, quien mediante un video, narró que el artista salió al escenario más de cuatro horas después de lo programado.

En ese mismo audiovisual, una persona no identificada detalló que el espectáculo estaba pactado para las 6 p. m. y que el cantante arribó a la tarima pasadas las 10:40 p. m.

“Salió el Kapo, se le fue el sonido (...). Vieras cómo me duele por San Carlos”, expresó el comunicador. En publicaciones en el sitio oficial de Expo San Carlos en Facebook, otras personas también manifestaron su inconformidad con la actividad.

“Una completa estafa y mala organización. Decían desde las 7 p. m. que ya estaba el hombre ahí y llegó hasta las 10:30 p. m. al backstage para salir hasta las 11 p. m.”, escribió una persona.

Mientras, otras se quejaban de la siguiente manera: “La peor experiencia, sinceramente, fue demasiado mal organizado; jamás había esperado tanto por un artista, cero puntualidad. Señores, sean más serios”.

“Pésima organización, horas de horas esperando, el agotamiento era demasiado, y cuando salió a cantar se dañó el sonido”.

Concierto de Kapo en Expo San Carlos

Ante este tipo de mensajes, la Expo San Carlos respondió, también en su perfil de Facebook: “Lamentamos muchísimo a quienes indican tener una mala experiencia, tomaremos sus observaciones para mejorar”.

Además, en Instagram, la propia organización subió un video en historias donde se escucha a Kapo disculparse por el mal sonido del recital: “Les ofrezco una disculpa porque de pronto el sonido falló, pero yo nunca voy a fallar”, dijo el artista.

La Nación intentó hablar con la organización de Expo San Carlos, a través de la encargada de prensa del espectáculo, por medio de llamadas telefónicas y mensajes enviados; sin embargo, a la hora de publicar este artículo no se había obtenido una respuesta.