Un tiburón la atacó en la playa: esposa de exjugador de la NBA relata el doloroso momento de su embarazo

La periodista Eleonora Boi fue atacada por un tiburón en Puerto Rico. Su esposo y una mujer desconocida evitaron una tragedia.

Un paseo familiar a la playa en Puerto Rico terminó en una emergencia médica para Eleonora Boi, periodista deportiva y esposa del exjugador de la NBA Danilo Gallinari.

Mientras nadaba en aguas poco profundas, un tiburón la mordió en el muslo izquierdo. Boi se encontraba embarazada de seis meses, según comentó al programa Good Morning America.

El ataque ocurrió el 31 de julio, según informó el medio Primera Hora. Un día después, la comunicadora publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que relató lo sucedido cuando la periodista deportiva disfrutaba del mar junto a su esposo y sus dos hijos.

El agua le llegaba a la cintura. En ese momento sintió una fuerte mordedura. Al principio pensó que era una medusa, pero luego comprendió que un tiburón la había atacado.

Gallinari, quien tenía a uno de sus hijos en brazos, reaccionó de inmediato. Corrió hacia su esposa y su hija mientras otros bañistas gritaban. La familia salió del agua en busca de ayuda. En la orilla, una mujer cuya identidad no se conoce, presionó la herida con una toalla limpia para contener el sangrado.

Según relató Boi, en medio del pánico pensó que no sobreviviría. Expresó que solo deseaba que su bebé estuviera bien. La mujer que la asistió fue descrita como un “ángel”, ya que se quedó a su lado hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Eleonora fue trasladada al hospital donde le practicaron múltiples exámenes para asegurarse de que el bebé no estuviera en peligro. Después de confirmar que no existía ningún daño fetal, los médicos realizaron la cirugía para tratar la lesión causada por la mordedura.

De acuerdo con el testimonio de Gallinari, el personal médico informó que nunca antes habían tratado a una paciente embarazada con heridas por mordedura de tiburón.

La periodista actualmente asiste a controles médicos semanales. Los especialistas monitorean su salud y la del bebé, cuyo nacimiento se espera en noviembre. Aunque su recuperación física avanza con normalidad, Boi reconoció que el trauma emocional continúa afectándola. Aseguró que recordar el momento le genera miedo.

Gallinari también se refirió al proceso de recuperación emocional. Indicó que el cuerpo sana más rápido que la mente y que no hay que sentir vergüenza por ello.

