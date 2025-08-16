Viva

Un tiburón la atacó en la playa: esposa de exjugador de la NBA relata el doloroso momento de su embarazo

Eleonora Boi nadaba con su familia cuando fue mordida por un tiburón. Su recuperación aún no termina

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La periodista Eleonora Boi fue atacada por un tiburón en Puerto Rico. Su esposo y una mujer desconocida evitaron una tragedia.
La periodista Eleonora Boi fue atacada por un tiburón en Puerto Rico. Su esposo y una mujer desconocida evitaron una tragedia. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

