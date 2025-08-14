Venta récord en la NBA: Boston Celtics protagoniza el mayor acuerdo en el deporte profesional de Estados Unidos

La venta de los Celtics rompió todos los récords en el deporte profesional de Estados Unidos. (Foto: AFP)

La NBA autorizó de forma unánime la venta de los Boston Celtics, uno de los equipos más emblemáticos del baloncesto profesional.

El nuevo propietario mayoritario es Bill Chisholm, inversor privado, quien lidera un grupo que asumirá inicialmente el 51% de las acciones.

El acuerdo fijó un valor de $6.100 millones por la franquicia. Se trata de la mayor transacción financiera en la historia del deporte profesional en Estados Unidos.

La liga confirmó que la operación quedará completada en los próximos días. Según los términos del acuerdo, Chisholm asumirá el control total del equipo en 2028. El valor final del negocio podría alcanzar los $7.300 millones.

Pese al récord, la cifra aún se encuentra por debajo de la estimación de $10.000 millones que se ha atribuido a los Los Angeles Lakers. Ese cálculo surgió tras un reciente movimiento financiero que involucró al empresario Mark Walter, actual accionista mayoritario de los Dodgers.

No obstante, no se ha revelado el porcentaje exacto de su participación, y la actual propietaria de los Lakers, Jeanie Buss, conservaría al menos un 15% del equipo.

Antes de esta operación, el récord de venta para una franquicia deportiva en Estados Unidos lo tenía el equipo de fútbol americano Washington Commanders, vendido en 2023 por $6.050 millones.

En el caso de la NBA, la cifra más alta la había establecido la compra de los Phoenix Suns en ese mismo año, por $4.000 millones.

Bill Chisholm, originario de Massachusetts, egresó del Dartmouth College y de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Actualmente es socio de la firma Symphony Technology Group, con sede en California. En esta adquisición también participaron los empresarios Rob Hale, quien anteriormente fue accionista del equipo, y Bruce Beal Jr.

El grupo anterior, liderado por Wyc Grousbeck, había comprado a los Celtics en 2002 por $360 millones. Durante esa administración, el equipo logró dos títulos de la NBA, en 2008 y 2024, y alcanzó un total de 18 campeonatos, cifra que representa un récord dentro de la liga.

