Un platillo de Latinoamérica fue catalogado como la mejor comida del mundo: superó a la pizza italiana

El vori-vori, una sopa tradicional de Paraguay preparada con pequeñas bolas de harina de maíz y queso cocidas en caldo, fue catalogado como el mejor platillo del mundo en el ranking 2025/2026 de la guía gastronómica TasteAtlas. La publicación ubicó a esta receta latinoamericana en el primer lugar de una lista basada en más de 453.000 valoraciones de usuarios sobre 11.781 comidas de distintos países.

La elección colocó a Paraguay por encima de potencias gastronómicas como Italia, Japón o México. El segundo lugar fue para la pizza napolitana y el tercero para el tajarin al tartufo bianco d’Alba, una pasta italiana con trufa blanca.

Aunque fuera de Sudamérica el nombre todavía resulta poco conocido, el vori-vori ocupa un lugar cotidiano en la cocina paraguaya. Se consume tanto en hogares rurales como urbanos y suele servirse como comida principal durante temporadas frías. La receta combina caldo de pollo, verduras y hierbas con pequeñas esferas densas elaboradas a partir de harina de maíz y queso rallado.

El origen del platillo se remonta a prácticas culinarias vinculadas a comunidades guaraníes y a tradiciones mestizas posteriores. Registros domésticos y relatos regionales de los siglos XVIII y XIX documentan preparaciones similares, donde las masas de maíz se utilizaban para extender ingredientes en épocas de escasez.

La preparación mantiene una lógica simple. La masa se forma con harina de maíz fina, queso rallado y grasa o caldo. Después se moldea en pequeñas bolas que se cocinan lentamente hasta absorber líquido sin perder consistencia. Esa textura es una de las características que más distingue al platillo: espesa el caldo sin necesidad de harina u otros espesantes.

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