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Un platillo de Latinoamérica fue catalogado como la mejor comida del mundo: superó a la pizza italiana

El platillo tradicional de Paraguay encabezó el ranking global de TasteAtlas 2025/2026

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Por Jailine González Gómez
La sopa tradicional de Paraguay superó a recetas italianas y asiáticas en una lista global.
La sopa tradicional de Paraguay superó a recetas italianas y asiáticas en una lista global. (Shutterstock/Shutterstock)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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