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Este es el país con la mejor gastronomía de Centroamérica, según ranking

TasteAtlas incluyó a tres países centroamericanos entre las 100 mejores cocinas del mundo

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Por Jailine González Gómez
Imagens para ilustrar Tradiciones Navideñas
Nicaragua fue el país centroamericano mejor posicionado en el ranking global de TasteAtlas. Costa Rica y Guatemala también entraron al top 100. (Shutterstock)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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