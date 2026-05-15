Este es el país con la mejor gastronomía de Centroamérica, según ranking

Nicaragua fue el país centroamericano mejor posicionado en el ranking global de TasteAtlas. Costa Rica y Guatemala también entraron al top 100.

Centroamérica logró colocar a tres países dentro del ranking 100 Best Cuisines in the World 2025/2026 (Las 100 mejores cocinas del mundo 2025/2026) de TasteAtlas. Nicaragua fue la nación mejor posicionada de la región al alcanzar el puesto 57, seguida por Costa Rica en la casilla 85 y Guatemala en la 92.

Belice, Honduras, El Salvador y Panamá quedaron fuera del listado global elaborado por la plataforma gastronómica.

Lo que destacó TasteAtlas de Centroamérica

Nicaragua apareció como la cocina centroamericana mejor valorada dentro del ranking. TasteAtlas destacó preparaciones como la cosa de horno, el tres leches, el indio viejo, el vaho y el nacatamal, una mezcla de recetas tradicionales, postres y platos vinculados con el maíz y las carnes cocidas a fuego lento.

En el caso de Costa Rica, la selección estuvo centrada en bebidas y platos de cocina cotidiana. Entre las preparaciones destacadas aparecieron el guarapo, el casado, el flan de coco, el arroz con camarones y pollo y las chorreadas. La plataforma reflejó una gastronomía asociada con ingredientes básicos como arroz, maíz, coco y mariscos.

Guatemala cerró la representación centroamericana con platos como el pastel de banano, el jocón, el pollo en crema, los paches y el ayote en miel. TasteAtlas resaltó una cocina marcada por el uso de especias, recados y preparaciones tradicionales con influencia indígena y maya.

Otros países de América Latina mejor posicionados

Por encima de Nicaragua, la cocina latinoamericana estuvo liderada por Perú, que alcanzó el tercer lugar mundial. TasteAtlas destacó preparaciones y productos como salsa ocopa, ají criollo, conchitas a la parmesana, chocotejas y pollo a la brasa.

México apareció en la posición 11 con elementos como la vainilla Chinantla, la quesabirria, el caldo de queso, las carnitas y la cochinita pibil.

Brasil se ubicó en el puesto 17 gracias a preparaciones como picanha, bife à parmegiana, pão de queijo, costela y aratù.

Colombia destacó con productos y preparaciones como el café, pan de bono, suero, calentado y hogao.

Argentina apareció con platos y productos como la carne argentina, el asado, la parrilla, el dulce de leche y las empanadas argentinas.

Chile también superó ampliamente a Centroamérica con preparaciones como merquén, cordero al palo, pastel de choclo, marraqueta y bistec a lo pobre.