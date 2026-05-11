Costa Rica entra a las 100 mejores gastronomías del mundo, pero entre los últimos puestos de Latinoamérica

Perú, México y Brasil encabezaron la representación latinoamericana en el ranking global de TasteAtlas, mientras Costa Rica logró entrar al top 100, aunque entre los últimos puestos de la región.

Costa Rica logró entrar en la lista de las 100 mejores gastronomías del mundo publicada por TasteAtlas, aunque quedó entre los últimos puestos de América Latina dentro de la clasificación global. El país ocupó la posición 85 del ranking internacional.

La plataforma destacó platos como el casado, las chorreadas, el flan de coco y el arroz con camarones y pollo entre las preparaciones más representativas de la cocina costarricense.

En contraste, Perú se convirtió en la gastronomía latinoamericana mejor posicionada al alcanzar el tercer lugar mundial. TasteAtlas destacó platos como el ceviche, el lomo saltado, la causa limeña y el ají de gallina, además de productos tradicionales como el ají amarillo y distintas variedades de papa.

México apareció en la posición 11 gracias a preparaciones como los tacos al pastor, la birria, el mole poblano y la cochinita pibil. La plataforma también resaltó ingredientes emblemáticos como el maíz, el chile y el cacao, que forman parte de la base histórica de la cocina mexicana.

Brasil apareció en la posición 17 del ranking y se convirtió en una de las gastronomías latinoamericanas mejor ubicadas de la lista. TasteAtlas destacó platos como la picanha, la feijoada, el pão de queijo y la moqueca, además de preparaciones tradicionales vinculadas con la cocina regional del nordeste y del sur del país.

Colombia se ubicó en el puesto 23 impulsada por platos como la bandeja paisa, la arepa, el sancocho y el ajiaco. El ranking también incluyó productos tradicionales como el café colombiano y distintas preparaciones regionales vinculadas con la cocina caribeña y andina.

Argentina quedó en la posición 26 con una cocina marcada por el asado, las empanadas, el choripán y el dulce de leche. TasteAtlas destacó además la influencia de la inmigración europea en la construcción de una gastronomía basada en carnes, pastas y panadería artesanal.

Chile también superó ampliamente a Costa Rica al ubicarse en el puesto 32. Entre las preparaciones mejor valoradas aparecieron la empanada chilena, el pastel de choclo, el curanto y los mariscos del Pacífico sur, uno de los ejes de la cocina chilena.

El Salvador, Honduras y Panamá no aparecieron en la edición 2025/2026 del listado.

El resultado refleja una diferencia cada vez más marcada entre las cocinas latinoamericanas que han logrado posicionarse como marcas culturales globales y aquellas cuya proyección internacional sigue ligada principalmente al turismo, la biodiversidad o la experiencia local.

TasteAtlas indicó que el ranking se construyó con más de 590.000 calificaciones válidas sobre casi 19.000 platos registrados en su plataforma.

Posiciones de Latinoamérica en el ranking global