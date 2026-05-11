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Costa Rica entra a las 100 mejores gastronomías del mundo, pero entre los últimos puestos de Latinoamérica

El país ocupó la posición 85 del ranking global de TasteAtlas, por debajo de países como Perú, México, Colombia y Argentina

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Por Jailine González Gómez
Perú, México y Brasil encabezaron la representación latinoamericana en el ranking global de TasteAtlas, mientras Costa Rica logró entrar al top 100, aunque entre los últimos puestos de la región.
Perú, México y Brasil encabezaron la representación latinoamericana en el ranking global de TasteAtlas, mientras Costa Rica logró entrar al top 100, aunque entre los últimos puestos de la región. (Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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