Un ‘Netflix gratuito’ con más de 4.000 películas, creado por editores de Wikipedia, sacude el streaming

Emblemas del cine como la película 'Nosferatu' pueden verse en esta especie de 'Netflix gratuito', lanzado por editores de Wikipedia.

Netflix cambió el entretenimiento mundial, sin dudas. A pesar de eso, no todos tienen acceso a la plataforma y a algunos usuarios no les agrada la subida de precios y los límites en las suscripciones de los últimos años.

En medio de este panorama y mientras la industria camina en dirección de hacer cada vez más grandes a estos conglomerados (véase la compra de Warner), un grupo de editores vinculados a Wikipedia lanzó una propuesta gratuita que sacude el streaming.

Se trata de WikiFlix, un sitio web que organiza y cataloga miles de producciones cinematográficas bajo una filosofía de acceso libre y cultura abierta. La plataforma funciona como un archivo digital que reúne más de 4.000 títulos. A diferencia de otros servicios, su biblioteca está compuesta exclusivamente por obras que pertenecen al dominio público.

Esto permite que los usuarios puedan acceder de forma legal y gratuita a piezas fundamentales de la historia del cine que, de otro modo, estarían dispersas en diversos servidores de internet.

El diseño de WikiFlix adopta una estética familiar para los espectadores contemporáneos. Su interfaz utiliza un sistema de filas temáticas similar al de Netflix, permitiendo una navegación intuitiva entre géneros y épocas.

Películas sin publicidad

Sin embargo, mantiene el espíritu técnico de la enciclopedia virtual: no existe publicidad, no hay muros de pago y la creación de una cuenta de usuario es opcional, sirviendo únicamente para organizar listas de reproducción personales.

Clásicos de Charles Chaplin, como 'El chico', están disponibles en WikiFlix. (Archivo)

El catálogo ofrece una oportunidad para explorar el origen del séptimo arte a través de obras icónicas.

Dramas históricos de la importancia de El acorazado Potemkin , filmado en la Unión Soviética.

, filmado en la Unión Soviética. Pioneros de la ciencia ficción y la fantasía como Viaje a la Luna de Georges Méliès.

de Georges Méliès. Clásicos del expresionismo alemán entre los que destacan Nosferatu y El gabinete del doctor Caligari .

y . Producciones menos difundidas del cine clásico japonés e indio.

Joyas rescatadas como Verbena Trágica, una cinta rodada originalmente por actores españoles en Estados Unidos.

Desde el punto de vista técnico, WikiFlix actúa como un agregador especializado. La plataforma no almacena los archivos de video en servidores propios, sino que integra reproductores de sitios como Internet Archive o YouTube. Esta estructura técnica garantiza la estabilidad de la plataforma y refuerza su carácter de herramienta de consulta pedagógica y cultural.

Películas en inglés y español

'El gabinete del Dr. Caligari' es otra de las películas que puede verse en WikiFlix. (Archivo)

A pesar de sus ventajas, el proyecto presenta retos para el público hispanohablante. Al ser una herramienta diseñada inicialmente en inglés, la disponibilidad de subtítulos en español depende de cada archivo individual, lo que obliga a los usuarios a verificar la configuración de cada película. No obstante, se presenta como un recurso valioso para cinéfilos y estudiantes que buscan profundizar en el cine histórico sin coste alguno.

WikiFlix se posiciona así no solo como un experimento digital, sino como un recordatorio de la vasta cantidad de contenido cultural que reside en la red de forma legal. Es un espacio donde la funcionalidad técnica de Wikipedia se encuentra con el formato visual de las aplicaciones modernas para democratizar el acceso a la memoria cinematográfica mundial.