Un bautismo, una hija y dos padrinos: la jugada secreta para reconciliar a los príncipes William y Harry

Un posible bautismo compartido podría unir nuevamente a los príncipes William y Harry, gracias a la propuesta de un viejo amigo.

Un influyente miembro de la aristocracia británica habría ideado una nueva estrategia para promover un acercamiento entre el príncipe William y el príncipe Harry, según reportes del medio estadounidense RadarOnline.

Se trata de Hugh Grosvenor, séptimo duque de Westminster, ahijado del rey Carlos III y amigo de infancia de los hijos del monarca. Fuentes cercanas indicaron que el duque considera seriamente invitar a ambos hermanos a ser padrinos de su hija Cosima, nacida en julio de 2025.

De acuerdo con estas fuentes, la propuesta podría representar “un pequeño paso hacia la reconciliación”, en medio del distanciamiento entre los príncipes. La última vez que se les vio juntos fue en mayo de 2023, durante la coronación de su padre.

Grosvenor mantiene una estrecha relación con ambos hermanos. Es padrino de George, el hijo mayor de William, y de Archie, el primogénito de Harry. Además, el duque figura entre los hombres más ricos del Reino Unido, con una fortuna estimada en £9.420 millones. Su fortuna proviene del negocio inmobiliario.

El aristócrata estuvo presente en eventos clave de la familia real, como el funeral de la reina Elizabeth II y la coronación del actual rey Charles III. En mayo de 2024 celebró su boda, en la cual William fungió como maestro de ceremonias. Sin embargo, Harry no asistió, aunque fuentes aseguran que su ausencia no fue motivo de conflicto para Grosvenor, quien entendió que el príncipe deseaba evitar titulares incómodos o tensiones familiares.

El distanciamiento entre William y Harry se agudizó desde que el duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle, decidieron renunciar a sus deberes como miembros de la familia real en enero de 2020. Desde entonces residen en los Estados Unidos con sus hijos, Archie y Lilibet.

Cercanos al duque de Westminster aseguran que él sería una de las pocas figuras capaces de reunir a ambos hermanos sin causar fricciones. Consideran que su amistad con William y Harry, que data desde sus años escolares, lo coloca en una posición única para facilitar una posible reconciliación.

A pesar de los roces dentro de la familia, la relación entre Harry y Grosvenor se mantendría intacta, según se detalla en el informe de RadarOnline. Las fuentes afirman que, para el duque, la ausencia de Harry en su boda no fue personal y que aún existe una fuerte conexión entre ellos.

