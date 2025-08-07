Viva

Turista denunció abuso sexual durante vuelo en parapente

El hecho ocurrió en Sousse durante unas vacaciones familiares y ya fue denunciado ante la policía local

Por O Globo / Brasil / GDA
Una turista británica denunció que fue agredida sexualmente mientras volaba en parapente durante sus vacaciones en Túnez.
