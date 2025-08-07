Turista denunció abuso sexual durante vuelo en parapente

Una turista británica denunció que fue agredida sexualmente mientras volaba en parapente durante sus vacaciones en Túnez.

Una turista británica denunció una agresión sexual mientras participaba en un vuelo de parapente en la ciudad costera de Sousse, Túnez. El hecho ocurrió durante sus vacaciones en ese país del norte de África y fue captado parcialmente en un video.

La mujer identificada como Michelle Wilson, de 52 años y residente en Southport, Merseyside, relató que el operador turístico la tocó de forma inapropiada mientras se encontraban en el aire. Ella participaba en un vuelo doble como parte de un paquete vacacional.

Wilson indicó que, debido a las condiciones climáticas, los operadores decidieron que ella y su acompañante realizarían el vuelo por separado. Su amiga, quien voló primero, no reportó inconvenientes. Sin embargo, Michelle notó un comportamiento inusual por parte del operador que la acompañó.

Durante el vuelo, afirmó sentir cómo él le ajustaba las correas del equipo de manera invasiva. También reportó que el hombre la tocó en la pierna, realizó movimientos sugestivos y le hablaba en árabe. Según su testimonio, las piernas del operador rodeaban su cuerpo durante el trayecto, lo que le causó temor e incomodidad.

Wilson mencionó que, al aterrizar, se encontraba visiblemente alterada y llorando. De inmediato, presentó una queja formal ante el gerente del centro de deportes acuáticos, así como una denuncia ante la policía local.

El vuelo fue parte de un paquete vacacional de £6.000 adquirido por medio de la aerolínea easyJet. Viajaba acompañada por su hija de 17 años, sus hijos gemelos de 16 y una amiga de la familia.

Según expresó, en sus palabras no se trató de una situación cultural o un malentendido. Indicó que no fue un gesto amistoso, sino un acto de agresión sexual, el cual espera que se investigue y castigue.

La mujer señaló que el operador habría sido detenido por las autoridades tunecinas y que recibe apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores británico y de su aseguradora.

La empresa easyJet, al ser consultada por medios británicos, afirmó que la seguridad y el bienestar de sus clientes son prioridad. También comunicó que se mantiene en contacto con su socio hotelero en Túnez para revisar lo ocurrido y determinar responsabilidades.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.