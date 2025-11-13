Turista besa a periodista de Repretel durante transmisión en vivo: ‘Me gustó, tenía que decirlo’

Un periodista de Repretel fue besado por un turista en plena transmisión en vivo.

El periodista de Deportes Repretel, Carlos Serrano, vivió un momento icónico durante una transmisión en vivo cuando un vacacionista en Curazao le dio un beso.

La curiosa escena ocurrió mientras Serrano realizaba algunas tomas en un sitio turístico y un ciudadano estadounidense comenzó a posar frente a la cámara.

“Vamos a preguntarle de dónde es”, comentó el periodista antes de acercarse al hombre y entablar conversación con él.

Después de que el turista le contara que era de Estados Unidos, Serrano le preguntó si sabía que Costa Rica jugaría el jueves en Curazao, a lo que el hombre respondió que, desafortunadamente, no estaría presente.

“Los voy a extrañar, los quiero”, comentó el hombre antes de abalanzarse sobre el periodista y darle un beso en la frente. “Oh, sí, me gustó el beso”, respondió Serrano, sorprendido por la inesperada muestra de cariño.

“Me gustó el beso en la frente, tenía que decirlo”, agregó el comunicador tras el incómodo momento.

Al retirarse, el turista continuó posando para la cámara. “Diay, pero ese quería más besos o qué”, se escucha decir a Serrano mientras el hombre se aleja haciendo una caminata graciosa.

El fragmento de la transmisión en vivo fue publicado por Deportes Repretel en sus redes sociales, donde rápidamente captó la atención de los internautas, quienes reaccionaron con humor ante la situación.

“Qué cosas le pasan a Carlos”. “El Tavo 2.0″, fueron algunos de los comentarios.