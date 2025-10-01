Triunfo de la Liga en Honduras sacó la reacción más inesperada de Josué Quesada; ¡véala aquí!

Josué Quesada compartió un breve análisis, muy a su estilo picante, sobre el triunfo de la Liga Deportiva Alajuelense en Copa Centroamericana.

Recién terminado el partido en el que la Liga Deportiva Alajuelense venció al Motagua de Honduras y se clasificó a semifinales de la Copa Centroamericana, el periodista Josué Quesada reaccionó al triunfo manudo mediante sus redes sociales.

Quesada, desde el sillón de su casa, lanzó sus primeras impresiones ante la remontada rojinegra y sorprendió con los grandes elogios que lanzó para el conjunto alajuelense que, como el propio periodista ha reconocido, es su archirrival futbolístico.

“Este es el torneo de la Liga. Como el Real Madrid en la Champions, la Liga en la Centroamericana. Señores, el campeón centroamericano y el Machillo Ramírez, que todavía tiene balas, se respetan. Respeto, manudos, ¡hombradota!”, expresó.

El polémico comunicador destacó el golazo de Campbell, así como la inesperada anotación de Diego Campos, quien según el periodista “vino de la nada”. Además, confesó que aunque su corazón saprissista no se alegra, debe dar méritos a la Liga.

“Mi corazón no es muy feliz con este triunfo de la Liga, porque realmente no lo siento, no soy liguista. Pero en mi cabeza, desde el cerebro, la lógica y un poquito desde lo periodístico, está bueno este triunfo. Primer round de los tres contra Honduras, para Costa Rica”, comentó.

Eso sí, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para lanzar uno de sus picantes dardos. En el video, debajo del rostro de Josué, se lee la frase “se celebra en La Cali”, como referencia al escándalo de indisciplina que sacudió a la Liga antes del partido en suelo hondureño.