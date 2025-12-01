Tres concurridas fachadas de San José se convertirán en lienzos: así puede participar en concurso de arte

El Ministerio de Cultura y Juventud lanzó un concurso para convertir tres muros en lienzos vivos que narren la historia, la diversidad y la identidad cultural costarricense.

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) lanzó una ambiciosa convocatoria a nivel nacional, invitando a artistas visuales y colectivos a dejar una marca indeleble en tres espacios institucionales.

El objetivo es claro: convertir las fachadas concurridas en lienzos vivos que narren la historia, la diversidad y la identidad cultural costarricense.

Según la cartera, el concurso busca la creación de tres murales monumentales que, más allá de la decoración, sirvan como poderosos vehículos de expresión y apropiación cultural.

Las obras se realizarán en lugares de gran significado en los cantones de Goicoechea y San José, cada uno con un tema específico que invita a la reflexión sobre el patrimonio y la formación artística de Costa Rica:

Ubicación Tema central Área aproximada Escuela Casa del Artista, Goicoechea Formación artística y el poder transformador de las artes visuales 265 m² Centro Nacional de la Cultura (muro norte), San José Historia de las artes en Costa Rica 97 m² Centro Nacional de la Cultura (muro sur), San José Patrimonio cultural inmaterial y su legado 170 m²

Fechas clave y requisitos para participar

La convocatoria para pintar los murales ya se encuentra abierta y el plazo para la presentación de propuestas se extenderá hasta el 4 de enero de 2026. El proceso de postulación será gestionado en colaboración con el Parque La Libertad, que brindará el soporte técnico y logístico.

Al concurso pueden participar artistas individuales y colectivos. Los tres murales serán adjudicados de manera independiente.

El ministerio explicó que las propuestas deben ser integrales. Además del concepto creativo, se exige la inclusión de soluciones técnicas detalladas para la preparación, restauración y asegurar la larga durabilidad de las obras en el paisaje urbano.

“Todas las intervenciones tendrán acompañamiento técnico del Ministerio de Cultura y Juventud, garantizando el tratamiento adecuado de las superficies y la protección de los inmuebles”, indicó el MCJ.

Las bases completas del concurso están disponibles en el siguiente enlace: https://bit.ly/4if84JS. Las postulaciones deben ser enviadas al correo electrónico: concurso.murales@lalibertadcr.org.