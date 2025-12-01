Viva

Tres concurridas fachadas de San José se convertirán en lienzos: así puede participar en concurso de arte

Las obras se realizarán en lugares de gran significado, cada uno con un tema específico que invita a la reflexión sobre el patrimonio y la formación artística de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
El Ministerio de Cultura y Juventud lanzó un concurso para convertir tres muros en lienzos vivos que narren la historia, la diversidad y la identidad cultural costarricense. (Foto de archivo / José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MCJMinisterio de Cultura y JuventudMuralesArte
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.