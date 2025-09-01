Trapecista de circo Hermanos Gasca cayó desde 10 metros en plena función frente al público

Un acto de cuerda floja en el circo Hermanos Gasca terminó con la caída de una trapecista colombiana de 19 años desde 10 metros de altura.

Un espectáculo del circo de los Hermanos Gasca en Cali, Colombia terminó con un accidente que estremeció al público la noche del 31 de agosto.

Una trapecista perdió el equilibrio mientras realizaba un acto en la cuerda floja, ubicada a unos 10 metros de altura, y cayó directamente a la pista.

LEA MÁS: Shakira y Antonio de la Rúa: nueva aparición en concierto en México reaviva rumores de reconciliación

El accidente quedó en video

El momento se grabó en varios videos que se viralizaron en redes sociales. La artista, identificada como Dayana Rodríguez, de 19 años y nacionalidad colombiana, vestía un traje azul y minutos antes se había sentado sobre el alambre de acero.

El acto, conocido como “Los Rodríguez”, incluía un split —posición que consiste en abrir las piernas en ángulo de 180 grados—. Durante la maniobra perdió el control y cayó sobre un colchón colocado en el suelo. Según los organizadores, Rodríguez sufrió contusiones, pero se levantó consciente y apareció al final del show para recibir aplausos.

Sin red de seguridad

Raúl Gasca, promotor del espectáculo, explicó que en este tipo de actos no se utilizan arneses ni mallas.

Bendita! Trapecista perdió el equilibrio en su presentación en el Circo de los Hermanos Gasca.



Los asistentes del domingo en la noche registraron el momento complejo durante la escena de la cuerda floja . #Cali #Circo pic.twitter.com/qbs4HVADeu — La Monja Pictures (@LAMONJACALI) September 1, 2025

Aclaró que, aunque no había red, sí existía un colchón que amortiguó la caída. Señaló además que la trapecista no supo identificar la causa de la pérdida de equilibrio.

Gasca subrayó que se trata de un número tradicional en circos de todo el mundo y que, aunque suene cruel, siempre existen riesgos.

Recordó que una de las tragedias más duras para su familia ocurrió años atrás en México, cuando un tío suyo falleció durante una presentación circense.

Otros accidentes en el circo

No es la primera vez que los Hermanos Gasca enfrentan incidentes en escena. En 2022, el acróbata Martín Gasca cayó de cabeza en una red después de un cuádruple salto mortal con su compañero conocido como Juan Cebolla. La maniobra no salió como estaba planeada y el público presenció la aparatosa caída.

LEA MÁS: Scarlett Johansson y Jonathan Bailey vuelven a desatar rumores con nueva imagen provocadora

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.