Viva

Trapecista de circo Hermanos Gasca cayó desde 10 metros en plena función frente al público

Dayana Rodríguez, de 19 años, cayó en pleno acto del circo Hermanos Gasca y sobrevivió gracias a un colchón que evitó consecuencias mayores

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un acto de cuerda floja en el circo Hermanos Gasca terminó con la caída de una trapecista colombiana de 19 años desde 10 metros de altura.
Un acto de cuerda floja en el circo Hermanos Gasca terminó con la caída de una trapecista colombiana de 19 años desde 10 metros de altura. (@lamonjacali/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCircoCirco Hermanos GascaColombia
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.