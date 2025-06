Tom Hanks habló por primera vez sobre el libro en el que su hija asegura que vivió una ‘infancia abusiva’

Elizabeth Hanks aseguró que vivió una niñez marcada por la violencia y el abandono. Su padre, el reconocido actor, reaccionó dos meses después del lanzamiento de las memorias.

Tom Hanks rompió el silencio sobre el contenido del libro The 10: A Memoir of Family And The Open Road, en el que su hija Elizabeth Hanks relató situaciones difíciles que experimentó durante su infancia.

La escritora, de 42 años, es hija del actor y su primera esposa, Samantha Lewes, con quien Hanks se casó en 1978 y de quien se divorció en 1987.

En el estreno de su película El esquema fenicio, Hanks comentó que se sentía orgulloso de la valentía de su hija al abordar esos recuerdos. El actor dijo que no le sorprendía que Elizabeth tuviera la capacidad de analizar su pasado con tanta honestidad. Añadió que ella siempre demostró una mente analítica y comprometida con lo que la rodea.

Según recordó el actor, desde que su hija tenía seis semanas de vida, ya percibía señales de su temperamento y forma de entender el mundo.

El libro, lanzado en abril, contiene testimonios sobre la convivencia con su madre después del divorcio. Elizabeth relató que vivió con Samantha Lewes en Sacramento y que esta tenía problemas de salud mental. Aseguró que sufrió episodios de maltrato físico y psicológico, como encierros en un armario y amenazas con historias aterradoras.

También reveló que su madre solía hablarle sobre abortos pasados y que en ocasiones la asustaba con frases sobre “bebés muertos en el limbo”, a quienes ella debía unirse.

Elizabeth mencionó que no recibió orientación básica durante su niñez. Por ejemplo, indicó que nunca le enseñaron a cepillarse los dientes. Afirmó que la dinámica en el hogar carecía de estructura y cuidados esenciales.

Tom Hanks, Rita Wilson, Truman Theodore Hanks y Elizabeth Hanks asistieron a la 92.ª edición de los Premios de la Academia. (AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP)

La escritora explicó que en sétimo grado se mudó a Los Ángeles con su padre, después de que la violencia psicológica en casa se transformara en agresión física. En ese momento, Tom Hanks ya vivía con su actual esposa, Rita Wilson, a quien Elizabeth describió como una segunda madre.

Declaró que cuando habla de sus padres, se refiere tanto a Hanks como a Wilson, debido al vínculo duradero que han mantenido.

Además de Elizabeth, Tom Hanks tuvo otro hijo con Lewes, Colin Hanks, de 47 años. Samantha Lewes falleció en 2002, a los 49 años, debido a un cáncer de pulmón. Con Rita Wilson, el actor tuvo dos hijos más: Chet, de 34 años, y Truman, de 29.

