Cantante de reconocida banda de los 80 pondría fin a su carrera por el Parkinson: ‘No tengo ganas de cantar’

Morten Harket, vocalista de la banda A-ha, anunció que podría poner fin a su carrera tras ser diagnosticado con enfermedad de Parkinson, una condición neurodegenerativa que afecta los movimientos del cuerpo.

El artista, de 65 años, informó que ha enfrentado síntomas que alteraron su capacidad vocal y su conexión con el proceso creativo.

Harket indicó que inició tratamiento el año pasado y se sometió a dos cirugías para colocar electrodos en su cerebro. Estas intervenciones forman parte de un procedimiento conocido como estimulación cerebral profunda, utilizado para controlar los síntomas motores del Parkinson.

El músico explicó que el tratamiento ha tenido un costo considerable en su arte. ‘No tengo ganas de cantar’, afirmó el vocalista.

Harket considera que eso es una señal clara de que su etapa como intérprete podría concluir. Aunque mantiene la mente abierta sobre su recuperación, confesó que en este momento no puede expresarse con su voz como lo hacía antes.

Desde el inicio de su diagnóstico, el vocalista optó por mantener en secreto su condición médica. Sin embargo, aclaró que aceptar la enfermedad no fue un problema. Más bien, deseaba encontrar un espacio de paz para trabajar y evitar un deterioro acelerado de su salud.

El Parkinson se manifiesta con temblores, rigidez muscular, dificultad de coordinación y restricciones en los movimientos. Es una enfermedad progresiva y no tiene cura conocida.

A-ha surgió en los años 1980 como uno de los grupos más destacados del pop europeo. Originarios de Noruega, conquistaron audiencias internacionales con éxitos como Hunting High and Low, Crying in the Rain y, especialmente, Take On Me.

Esta última alcanzó el primer lugar en las listas de Estados Unidos y otras naciones. Su video musical fue también el primero de esa década en superar 1.000 millones de visualizaciones en YouTube.

