Tom Cruise resuelve enemistad con Brad Pitt, pero ahora apunta contra Pedro Pascal

Tom Cruise dejó atrás su rivalidad con Pitt, pero ahora se sentiría amenazado por la popularidad de Pedro Pascal, estrella en ascenso de Hollywood.

Tom Cruise finalizó su histórica enemistad con Brad Pitt, sin embargo, ahora se sentiría incómodo con el ascenso de Pedro Pascal, según reportó el sitio Radar Online este jueves 4 de setiembre.

Cruise posó junto a Pitt en la alfombra roja de la película F1, en Londres, lo que marcó el fin de una rivalidad de más de 30 años. La última vez que trabajaron juntos fue en Entrevista con el Vampiro (1994). Desde entonces, nunca compartieron otro set. Fuentes cercanas indicaron que Brad incluso evaluó volver a actuar con Tom.

Sin embargo, Cruise habría cambiado de enfoque. Ahora tendría a Pedro Pascal en la mira. El actor chileno protagoniza series y películas de alto perfil como The Last of Us, Gladiador II y Los Cuatro Fantástico: Primeros pasos.

Una fuente reveló que, aunque Pedro Pascal no muestra preocupación, Cruise “no estaría nada feliz” con su popularidad. Agregó que Tom toma con extrema seriedad su estatus como la principal estrella del cine mundial.

Ambos actores son representados por la Creative Artists Agency (CAA), lo que incrementó las tensiones. Según el medio, Cruise notó que la agencia impulsa con fuerza la carrera de Pascal. Ese detalle habría generado malestar. No obstante, otro informante aseguró que no existe tensión directa entre ambos actores.

En paralelo, Cruise continúa arriesgándose en sus producciones. Para la película Misión: Imposible (2025), volvió a realizar acrobacias sin dobles y casi sufrió una grave lesión en la espalda.

Una fuente afirmó que Cruise no escatima esfuerzos para conservar su lugar en Hollywood, incluso si eso implica riesgos extremos.

