Tom Cruise resuelve enemistad con Brad Pitt, pero ahora apunta contra Pedro Pascal

Pedro Pascal sigue creciendo en Hollywood mientras Cruise se incomoda con su ascenso, aunque no existe tensión directa entre ellos, según fuentes

Por O Globo / Brasil / GDA
Tom Cruise dejó atrás su rivalidad con Pitt, pero ahora se sentiría amenazado por la popularidad de Pedro Pascal, estrella en ascenso de Hollywood.
Tom Cruise dejó atrás su rivalidad con Pitt, pero ahora se sentiría amenazado por la popularidad de Pedro Pascal, estrella en ascenso de Hollywood. (AFP/Disney)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

