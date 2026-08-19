Viva

Tía Florita ya heredó en vida y planeó cómo quiere que sea su despedida

Viviana Muñoz y Daniela Echandi, su nuera y su nieta, contaron detalles sobre la famosa chef costarricense

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Tía Florita celebró su cumpleaños haciendo una petición muy especial a sus seguidores para cuando ya no esté.
En marzo, Tía Florita celebró su cumpleaños 99. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tía FloritaFlora Sobrado
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.