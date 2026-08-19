Tía Florita ya heredó en vida y planeó cómo quiere que sea su despedida

La chef costarricense Tía Florita vive su vida al máximo y, a sus 99 años, es ejemplo de alegría y trabajo; sin embargo, también es una persona ordenada que quiere dejar todo listo para el momento en que ya no esté.

Así lo confirmaron al programa De boca en boca su nuera, la también cocinera Viviana Muñoz, y su nieta Daniela Echandi, quienes contaron que Tía Florita sabe ya a quién y cómo heredar; incluso, cómo será su despedida cuando fallezca.

La cocina, tal cual y como está, será para Daniela. “Dice que la cocina completa, como la tiene ahora, todo es de Daniela. Ahí nadie toca nada porque todo es de Daniela”, explicó Viviana.

Tía Florita tiene una amplia trayectoria en la televisión costarricense dando consejos y secretos de la cocina. (Archivo)

“Ella ya nos regaló todo, ya se deshizo de todo. Está heredando en vida”, agregó la nieta de la famosa figura de la televisión costarricense.

Ambas comentaron que Tía Florita dejó en claro cómo quiere que se recuerde su partida. “Lo tiene todo preparado. Vacilamos que hasta nos va a dejar un cheque para que comamos ese día”, contó Daniela.

Viviana agregó que su suegra siempre ha hablado sobre la muerte con mucha tranquilidad y que, desde que la conoce, ha conversado al respecto de este tema.

“Obviamente, nos va a hacer un montón de falta, más que nosotras vamos a estar en la casa donde vive ella. Uno no está preparado, pero son ciclos de la vida”, dijo Daniela.

Pese a que el tema de la muerte es inevitable, Tía Florita sigue disfrutando día a día de la cocina, de su familia y del público tico que la quiere tanto.