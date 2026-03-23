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Tía Florita llegó a los 99 años y envió un conmovedor mensaje: esto dijo la chef

La querida chef costarricense inició su carrera en la pantalla chica en los años 70, al cocinar una sopa de albóndigas

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Por Fiorella Montoya
Tía Florita pasó por un momento de mucha felicidad este viernes tras arrastrar durísimos días por la muerte de su hijo, Carlos Echandi, el pasado 11 de mayo.
Tía Florita, cuyo nombre real es Flora Sobrado, cumple 99 años este 23 de marzo. (Facebook)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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