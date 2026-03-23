Tía Florita llegó a los 99 años y envió un conmovedor mensaje: esto dijo la chef

La querida chef Flora Sobrado, mejor conocida como Tía Florita , celebra su cumpleaños número 99 este lunes 23 de marzo y compartió un mensaje muy especial para sus seguidores.

“Celebrar 99 años de vida es un regalo inmenso. Quiero agradecer de todo corazón cada mensaje, llamada, detalle y muestra de cariño. Me siento profundamente agradecida por el amor, atención y los buenos deseos de tantas personas”, escribió en una publicación, acompañada de una fotografía donde se muestra que los años no pasan por ella.

Además, dio gracias por “hacerla sentir tan querida”, ya que recibió miles de mensajes cargados de felicitaciones.

Tía Florita, nacida en Liberia, Guanacaste, heredó el amor por la cocina de su madre. En la década de los 70, hizo su primera aparición en televisión nacional, enseñando a los televidentes cómo preparar sopa de albóndigas. Desde entonces, su cuchara se convirtió en un símbolo del folclore costarricense y su nombre es destacado cuando se habla de la cocina del país.

En las redes sociales cuenta con miles de seguidores, y a través de este medio suele compartir sus preciadas recetas y algunos aspectos de su vida personal.