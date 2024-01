Tía Florita se sometió a una cirugía ambulatoria a sus 96 años: ‘Todo salió muy bien’

La querida chef y figura de la televisión nacional Flora Sobrado de Echandi, conocida de cariño como Tía Florita, anunció que se sometió a una cirugía ambulatoria y salió avante de la intervención.

La popular cocinera, de 96 años, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, en el cual confirmó que la operación ambulatoria fue el martes 23 de enero. En entrevista con La Nación, la chef contó que el procedimiento fue un cambio de baterías en el marcapasos que tiene en su corazón.

“Todo va sobre ruedas. Necesitaba cambiar esas ‘pilillas’ porque el marcapasos ya está viejillo. Me revisaron y decidieron que era mejor hacerlo. Fue algo muy sencillo”, explicó.

Flora Sobrado de Echandi conquistó los corazones de los costarricenses con su programa 'Cocinando con Tía Florita'. Ahora celebró que salió bien de una operación con el equipo médico del Calderón Guardia. (Cortesía de Tía Florita.)

Sobrado de Echandi le agradeció a los profesionales en medicina del hospital Calderón Guardia por su atención.

“Gracias a Dios, al Espíritu Santo y al trabajo de estos grandes médicos, todo salió muy bien”, escribió en Facebook.

Aprovechó también para reconocer la labor de la Caja Costarricense de Seguro Social que trabaja por el bienestar de los costarricenses.

Junto al mensaje publicó una fotografía con el personal del centro médico.

Tía Florita está “con todas las pilas”

La operación fue rápida y sencilla. Tía Florita contó que a eso de las 10 a. m. ya estaba en el hospital y que a las 4 p. m. regresó a su casa. “Estoy con todas las pilas”, bromeó la chef, mostrando así lo bien que está de salud después de la intervención.

LEA MÁS: Tía Florita: cocción de una leyenda

Contó que no está tomando medicamentos y que el único cuidado que debe de tener es no mover mucho el brazo derecho. Por todo lo demás, su rutina de vida seguirá sin cambios.

En medio de muchos agradecimientos por el trato del personal médico, Tía Florita narró entre risas que apenas llegó al hospital aquello fue “un desmadre”. “Como lo conocen a uno, empieza a hacerse el remolino. Las personas se me acercan, y como yo siempre las chineo y las he querido tanto, me tomo fotos”, dijo.

La querida Tía Florita compartió con sus seguidores que el martes 23 de enero se sometió a una cirugía ambulatoria y que todo salió bien. (Facebook)

La cocinera aprovechó la entrevista para decirle gracias a sus muchos seguidores en redes sociales. Afirmó que se siente muy querida por el público y que eso, para ella, no tiene precio. “Yo quiero mucho a la gente, siempre ando abrazando, dando besos y hablando con todos. Eso es maravilloso”, concluyó.

Tía Florita sigue muy activa en redes sociales, por ejemplo, el año pasado compartió con sus seguidores en redes sociales una imagen suya vestida con un traje típico de campesina para celebrar el 25 de julio.

En agosto del 2022 contó que se había contagiado de Covid-19, pero que superó la enfermedad.