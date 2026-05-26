Tía de Nancy Dobles se robó el show en ‘Buen día’ y puso ‘en aprietos’ a Ítalo Marenco

El momento en que la tía de Nancy Dobles se roba el show al lado de Ítalo Marenco.

La mañana de este martes 26 de mayo, una invitada especial se robó el show en la transmisión del programa Buen día. No se trató de un experto en salud o de un chef reconocido, sino de un personaje muy querido por el público: doña Rosa, tía de la presentadora Nancy Dobles, quien se presentó en la revista matutina para compartir una receta de arrollados de canela.

Conocida con cariño como tía Rosa, la señora brilló con su amabilidad y sencillez, además de con su buena cuchara puntarenense. Asimismo, cumplió uno de sus sueños: conocer en persona a Ítalo Marenco, quien para recibirla le llevó flores y chocolates.

Pero más allá de la receta culinaria o de lo bien que la pasó en el set de Teletica, la tía Rosa llamó la atención por una curiosa situación que le sucedió en vivo.

En un momento, cuando conversaba con su sobrina, Ítalo se acercó a abrazarla; ella, un poco nerviosa, pero visiblemente contenta, atinó a decir: “¡El colesterol!“, lo que provocó las risas de Nancy y de Marenco, quienes le replicaron: ”¿Cuál colesterol? El colágeno".

La tía Rosa respondió con gracia: “¡Ah!, colágeno. Por ahí va la cosa. Es lo mismo: algo que nos levanta”, dijo entre risas.

El momento quedó grabado para la memoria y tanto Buen día como Ítalo compartieron el video en redes sociales.