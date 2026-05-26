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Tía de Nancy Dobles se robó el show en ‘Buen día’ y puso ‘en aprietos’ a Ítalo Marenco

La invitada llegó al programa de Teletica para cocinar arrollados de canela, pero terminó protagonizando un curioso momento

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Por Jessica Rojas Ch.
Buen día Nancy Dobles
El momento en que la tía de Nancy Dobles se roba el show al lado de Ítalo Marenco. (Captura de video/La Nación)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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