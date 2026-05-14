The Swingles: la agrupación de cinco Grammy y 60 años de trayectoria promete un concierto inolvidable en Costa Rica

Siete voces, cero instrumentos y un universo sonoro: The Swingles aterrizan en Costa Rica para un concierto que promete erizar la piel.

Con una propuesta que transforma la voz humana en un universo sonoro completo, el aclamado grupo británico The Swingles llegará por primera vez a Costa Rica con una experiencia musical fuera de lo común.

El concierto se realizará el próximo 17 de mayo, a las 5 p. m., en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, prometiendo llevar al público por un recorrido tan sofisticado como emocionante.

Un legado de casi seis décadas

Hablar de The Swingles es referirse a la excelencia vocal a nivel mundial. La agrupación nació en 1962, cuando Ward Swingle reunió a un grupo de cantantes de sesión en París para reinterpretar la música de Bach. Desde entonces, logró reinventarse sin perder su esencia, consolidando una trayectoria que incluye cinco premios Grammy y presentaciones en escenarios de los cinco continentes.

Parte de su permanencia radica en su constante renovación. “Nuestra formación cambiante es la razón por la cual The Swingles han perdurado tanto tiempo. Cada vez que un nuevo cantante se une, trae consigo su personalidad musical e ideas, lo que nos mantiene avanzando”, explicaron los integrantes en una entrevista con Bandwagon.

Actualmente, el grupo está conformado por siete artistas de distintas partes del mundo, quienes fusionan sus talentos como cantantes, compositores e intérpretes: Mallika Bhagwat (soprano), Sarah Alison (alto), Laura Moisey-Gray (alto), James Botcher (tenor), Owen Butcher (tenor), Jamie Wright (barítono y percusión vocal) y Tom Hartley (bajo).

Este 17 de mayo, el aclamado grupo británico The Swingles trae su magia a capela a Costa Rica. (Andrew Porter)

El arte de cantar como instrumentos

La propuesta de The Swingles gira en torno al canto a capela, donde la voz es el único recurso. Sin embargo, lejos de ser minimalista, el grupo construye complejos paisajes sonoros en los que cada integrante asume múltiples roles: líneas melódicas, percusión y armonías que evocan una orquesta completa.

“El grupo siempre ha adoptado un enfoque ‘instrumental’ para cantar, y hay un sonido Swingle reconocible que se mantiene desde los primeros días: ligero, etéreo y aparentemente sin esfuerzo”, señalaron en la misma entrevista.

El crítico Steve Provizer, en su reseña para The ArtsFuse, destacó su capacidad para recrear atmósferas: “En We Three Kings aprovecharon el concepto de manera ingeniosa. A través del uso de sonidos vocales sutiles por parte de varios miembros, crearon una imagen sonora maravillosamente evocadora de una caravana moviéndose lentamente por un desierto del Cercano Oriente”.

A esto se suma el uso de looping en vivo, una técnica que les permite superponer capas vocales en tiempo real y enriquecer aún más la experiencia escénica.

Un repertorio sin fronteras

El repertorio del grupo es amplio y versátil. Incluye desde reinterpretaciones de música clásica —en homenaje a sus orígenes con el icónico álbum Jazz Sebastian Bach— hasta versiones de pop contemporáneo y música folclórica de distintas regiones del mundo.

Su más reciente producción, Folklore, reúne canciones tradicionales de lugares tan diversos como Cerdeña, Filipinas y Kenia. Esta diversidad musical, junto con su estilo dinámico en escena, les ha permitido mantenerse vigentes y conectar con nuevas generaciones.

“Pensamos mucho en el ritmo dentro de un espectáculo y en el viaje emocional que estamos llevando al oyente”, comentaron sobre la construcción de sus conciertos en entrevista con un medio asiático. Además, añadieron: “La mejor estrategia es siempre cantar la música que te apasiona, ya que las audiencias responden a la pasión real por encima de cualquier otra cosa, y pueden darse cuenta cuando estás fingiendo”.

Además de sus presentaciones en vivo, The Swingles participó en bandas sonoras de producciones como Sex and the City, Glee, Wedding Crashers, The Two Popes y Cruella de Disney.

El grupo también mantiene un fuerte compromiso con la educación musical. A lo largo del año desarrolla talleres y programas formativos en distintas partes del mundo, donde comparte técnicas de canto, improvisación y composición. En 2010 fundaron el London A Cappella Festival, hoy considerado un referente del género.

Entradas y detalles

Las entradas para este esperado debut en Costa Rica están disponibles en eticket.cr. Los precios van desde ¢39.000 para segundo piso lateral hasta ¢54.000 para lunetas AA a G en primer piso. También existe la opción de compra mediante tasa cero a tres meses.

La llegada de The Swingles al país no solo marca su primera presentación en el país, sino que se perfila como una invitación a redescubrir el poder de la voz humana en su máxima expresión: una noche en la que la música no necesita instrumentos para brillar, solo el talento de quienes la interpretan.