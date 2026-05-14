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The Swingles: la agrupación de cinco Grammy y 60 años de trayectoria promete un concierto inolvidable en Costa Rica

El conjunto participó en bandas sonoras de producciones como ‘Sex and the City’, ‘Glee’ y ‘Cruella’, de Disney

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Por Fátima Jiménez
The Swingle
Siete voces, cero instrumentos y un universo sonoro: The Swingles aterrizan en Costa Rica para un concierto que promete erizar la piel. (Andrew Porter )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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