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¡Beéle dará concierto en Costa Rica!: esto es lo que se sabe

El espectáculo promete un recorrido por los mayores éxitos del artista

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Por Fátima Jiménez
Beéle concierto
Beéle regresará en concierto a Costa Rica como parte de su gira internacional 'Borondo Tour 2026'. (LN con imágenes de redes sociales )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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