¡Beéle dará concierto en Costa Rica!: esto es lo que se sabe

El cantante colombiano Beéle dará concierto en Costa Rica como parte de su gira internacional Borondo Tour 2026.

El espectáculo, producido por HBarboza Producciones, promete un recorrido por los mayores éxitos del artista, así como por sus lanzamientos más recientes. El show será el 16 de octubre en Parque Viva, informó la producción en un comunicado de prensa.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de la plataforma kuikpei.com. En ese sitio se darán a conocer los precios, las localidades y eventuales preventas especiales. La producción recomienda a los seguidores mantenerse atentos a los canales oficiales para asegurar su espacio.

El artista colombiano Beéle se presentará en el Parque Viva con un show que combina música en vivo, coreografías y conexión directa con el público. (LN con imágenes de archivo)

Borondo Tour 2026 es la nueva gira con la que Beéle recorre varios países de Latinoamérica y otros mercados donde su música ha ganado popularidad. El show combina sus temas más virales con nuevas propuestas en un formato que integra banda en vivo, coreografías y una marcada interacción con el público, como en sus anteriores shows.

El artista se consolidó en la escena latina gracias a su fusión de sonidos urbanos con ritmos caribeños y románticos. Sus canciones, ampliamente difundidas en plataformas digitales y redes sociales, conectan especialmente con el público joven, que se identifica con sus letras sobre el amor, el desamor y la fiesta.

Con este anuncio, los seguidores costarricenses ya se preparan para una noche que promete ritmo, energía y coreografías de principio a fin, en la esperada llegada de uno de los exponentes urbanos más escuchados del momento.