The Killers volverá en concierto a Costa Rica: aquí le contamos todos los detalles

La banda estadounidense tocó por primera vez en nuestro país en el 2018. Sus fans han esperado por años este reencuentro

Por Jessica Rojas Ch.
The Killers Concierto internacional
La banda estadounidense The Killers regresará en concierto a Costa Rica en el 2026. Esta nueva visita es parte de su próxima gira internacional. (Cortesía SD)







