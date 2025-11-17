The Killers volverá en concierto a Costa Rica: aquí le contamos todos los detalles

La banda estadounidense The Killers regresará en concierto a Costa Rica en el 2026. Esta nueva visita es parte de su próxima gira internacional.

La larga espera se acabará: la icónica banda estadounidense The Killers volverá a dar un concierto en Costa Rica, según confirmó la productora SD Concerts. Esta será la segunda ocasión en que el grupo se presente en suelo costarricense, pues la primera visita sucedió en marzo de 2018, con el espectáculo que ofrecieron en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva.

En esa ocasión tocaron frente a 11.500 fanáticos que se reunieron para corear sus grandes éxitos. “Fue una noche para el recuerdo: el cuarteto liderado por Brandon Flowers fue pura metralla y apantalló de sobra en su primera visita al país. Ni el frío de la noche ni los fuertes vientos fueron obstáculos para detener el incendio que propagaron los estadounidenses”, reseñaron los periodistas de La Nación que dieron cobertura al show.

La nueva cita está pactada para el 25 de marzo de 2026, de nuevo en el recinto de La Guácima, de Alajuela. Este reencuentro con el público costarricense es parte de la próxima gira mundial y, según la producción, promete una experiencia inolvidable para los miles de fans que han esperado años por verlos en vivo de nuevo en nuestro país.

Marzo del 2018 marcó el primer y hasta ahora único concierto de The Killers en Costa Rica. Ese show fue en Parque Viva y asistieron 11.500 fanáticos del grupo. (Mayela López/Archivo)

“Nos llena de enorme satisfacción poder traer de vuelta a The Killers a Costa Rica después de siete años de ausencia. Este será un concierto único, inolvidable y lleno de la energía que ha convertido a la banda en un fenómeno mundial. Estamos seguros de que el público vivirá una noche histórica”, expresó Saymon Díaz, de SD Concerts, en un comunicado de prensa.

(Video) The Killers en Parque Viva

Entradas para el concierto de The Killers en Costa Rica

Las entradas para el concierto de The Killers en Costa Rica estarán a la venta en el sitio eticket.cr de la siguiente manera:

Martes 18 de noviembre (a partir de las 10 a. m.): venta exclusiva para el fan club.

Martes 18 de noviembre (a partir de las 2 p. m.): venta para clientes de las tarjetas American Express.

Miércoles 19 de noviembre (a las 10 a. m.): venta para tarjetahabientes de BAC.

La venta general estará habilitada el jueves 20 de noviembre, a las 10 a. m.

