¡Terror en el Barco pirata! Juego mecánico colapsó y dejó heridos a varios niños

En redes sociales circula el video con el momento en el que el Barco pirata colapsó.

Un terrible accidente provocó momentos de angustia, miedo y tensión, y además dejó a más de 10 niños heridos en una feria de entretenimiento en India.

Redes sociales y páginas de Internet mostraron cómo colapsó el juego mecánico conocido como Barco pirata mientras ejecutaba una ronda de diversión con menores subidos en el aparato.

Según consta en videos, el juego mecánico estaba funcionando con normalidad cuando, de pronto, la estructura se partió y el barco fue a dar al suelo con las personas que estaban en él. Todo sucedió en la feria Maharaj No Melo, en el distrito de Jhabua, Madhya Pradesh, India. Los niños que estaban en el juego mecánico fueron lanzados contra una pared, refirieron las redes sociales.

Además, varios pequeños quedaron colgando de la estructura. Los menores afectados sufrieron golpes y fracturas, según informaron medios locales como la cadena NDTV.