Accidente con un juego mecánico dejó tres heridos, incluyendo un bebé, en fiestas de Grecia

El incidente ocurrido este 15 de setiembre a inicios de la noche sobrevino durante las fiestas patronales de Grecia en Alajuela. Fotografía:

Un accidente con un juego mecánico empañó las celebraciones de las fiestas patronales de Grecia, Alajuela, este 15 de setiembre, dejando a tres personas heridas.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que en el incidente una mujer fue trasladada en condición crítica, mientras que un hombre y un bebé de 6 meses resultaron con lesiones de urgencia pero no de gravedad.

La emergencia se reportó a las 6:37 p. m. de este lunes y requirió el desplazamiento de dos ambulancias de la benemérita.

Las autoridades locales y de salud se encuentran investigando las circunstancias exactas que provocaron la falla del juego mecánico, con el fin de evitar futuros incidentes.

Permisos para fiestas

Según el alcalde Dónald Quesada Rodríguez, cuando se otorgan permisos para estas actividades, sea por fiestas cívicas, fiestas patronales, se extienden con base a que los organizadores hayan cumplido con todos los criterios técnicos, del Ministerio de Salud, de seguridad, y demás previsiones de otras entidades involucradas.

“En este caso, así se otorgaron. Sin embargo, un accidente puede ocurrir en cualquier momento, en esta ocasión se dio”, indicó Quesada Rodríguez, quien confirmó que la actividad fue organizada por la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Grecia con motivo de las Fiestas Patronales Las Mercedes Grecia 2025.

Según el alcalde, este martes fueron informados por la Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes Grecia que la empresa a cargo del juego mecánico activó de inmediato las pólizas de seguro correspondientes.

De acuerdo con Quesada Rodríguez, inicialmente la mujer hospitalizada enfrentaba la inminente posibilidad de ser intervenida en quirófano por golpes sufridos en la cabeza, pero, según una actualización este martes, no fue necesario una cirugía.

“Por ahora, ella solo permanece en valoración y en condición estable mientras sigue en observación”, agregó.