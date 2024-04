Tica gana ‘reality show’ de E! Entertainment: ‘Aprendí que mi edad no es un límite’

La joven costarricense Gigi Garita se convirtió la noche de este jueves 18 de abril en la ganadora de la tercera temporada de Escuela de Imparables, un reality show de E! Entertainment.

Este es un programa en el que 10 mujeres emprendedoras de diferentes partes de Latinoamérica reciben capacitación en marketing digital, finanzas, administración de empresas y responsabilidad social, entre otros, para impulsar su marca. Al final, solamente una gana.

En entrevista con La Nación, Gigi, de 20 años, relató que este premio tiene un significado muy especial para ella.

La Miss Colombia 2011, Daniella Álvarez, fue la encargada de anunciar a Gigi Garita como ganadora del 'Escuela Imparables'. (E! Entertainment para LN)

“Esto significa que soy capaz. Sí, fue muy bonito ganar el premio, fue muy chiva, me ayudó montones, pero para mí este premio significa que mi edad no es un límite para lo que yo quiero hacer. Yo era la más joven y la que ganó, y eso no significa que soy más inteligente o mejor que las demás, significa que yo no dejé que eso me limitara y que puedo hacer todo lo que yo crea posible, que todos mis sueños y metas los puedo cumplir”, dice.

Gigi creó la marca Osa Perezosa hace cuatro años, durante la pandemia, es decir, cuando era una adolescente de 16 años. Se trata de una marca de skincare inclusiva, cuyos productos están elaborados con ingredientes no dañinos. Son libres de gluten y de crueldad animal.

Como ganadora de la tercera temporada del programa, la joven empresaria sueña en grande, pues lo que en un inicio vio como algo imposible, terminó siendo una realidad y le permitió ganarse los $20.000 del premio.

“Siempre he querido es extender mi marca, llevar el nombre Osa Perezosa a Latinoamérica y a todo el mundo, quiero hacer cosas enormes, pero cuando empezó el concurso yo dije: ‘Bueno, creo que está muy difícil, no lo voy a lograr’. Creo que esto lo que me demuestra es que sí es posible. Muchísimas personas vieron el show y conocieron la marca, y siento que esa exposición me da muchísima fuerza, confianza y credibilidad”, afirma.

Una travesía de 12 semanas

Gigi Garita confiesa que asistió al casting de este programa solamente para probar suerte, pues creía que no iba a avanzar en la competencia. Su abuela, la ex primera dama de la República, Gloria Bejarano, fue quien la acompañó a México, donde se realizó la audición.

Gigi Garita llegó a la final de 'Escuela Imparables' creyendo que no iba a ganar. (E! Entertainment)

“Yo le decía a mi abuela: ‘Creo que nos vamos a devolver a Costa Rica juntas’, o sea, yo tenía cero confianza en mí misma y luego entré al programa y yo decía: ‘Ya por lo menos entré, ya estoy feliz, ya estoy en paz’. Y bueno, entonces empezaron a pasar los retos y yo avanzaba y avanzaba y yo pensaba: ‘Bueno, tal vez tengo una oportunidad’, pero era consciente de que mi competencia era demasiado dura”, detalla entre risas.

Para la joven empresaria, el apoyo de su familia ha sido fundamental en este proceso, pues son quienes la han impulsado a continuar con su proyecto, a no rendirse y a enfrentar las pruebas en el camino.

Durante la competencia, que duró 12 semanas, Gigi también aprendió que sus contrincantes también podían ser sus amigas. Según ella, las emprendedoras que conoció en el programa serán sus compinches “para toda la vida”.

“Fue una experiencia increíble, el ambiente que había dentro del programa era muy bonito y todo mundo se llevaba bien todas. Nos queríamos ayudar entre todas, no había una rivalidad. Había una competencia, y obviamente todas quieren ganar, porque al final de cuentas era un buen premio y era una buena exposición. Y era muy chiva porque estaba ese sentimiento competitivo de decir: ‘Yo quiero ganar’ pero yo sabía que si yo ocupaba ayuda, ellas me iban a ayudar en lo que yo necesitara”, asegura.

La joven afirma que por ello ahora no solo se queda con el premio, sino con muchas fotos de recuerdo, experiencias nuevas y conocimiento que le servirá de ahora en adelante.

Además, ahora entiende que cualquier cosa puede pasar en una competencia de este tipo, pues confiesa que incluso antes de que anunciaran a la ganadora, estaba segura que ella no iba a ganar.

Gigi Garita creo su marca Osa Perezosa cuanto tenía 16 años, durante la pandemia. (E! Entertainment para LN)

“Cuando gané, Rubén, el productor, me decía: ‘Pero llore, grite, brinque, haga algo’, pero yo estaba en shock, yo estaba así muda. Entonces creo que hasta el día de hoy, no me lo puedo creer. Me siento demasiado agradecida y humilde de haber tenido esta oportunidad y de haber ganado”, reconoce.