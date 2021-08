Star+ anuncia precio de suscripción en Costa Rica y un combo especial con Disney+

Las transmisiones en vivo de ESPN, películas como 'Deadpool' y series al estilo de 'The Walking Dead' y 'Los Simpsons' serán algunos de los principales activos de Star+, la nueva plataforma de streaming de Disney. Archivo.

El próximo 31 de agosto llega a Costa Rica y a toda Latinoamérica Star+, la nueva plataforma de streaming que entra en la dura competencia de oferta de entretenimiento digital para el hogar.

Star+ es un servicio que tendrá en su catálogo el material de series y películas para público adulto de The Walt Disney Company.

Star+ tiene dos componentes claros: transmisiones deportivas en vivo por parte de ESPN y una extensa colección de series y películas para adultos que no se ajustan al perfil familiar y apto para todo público de Disney+. Se trata de un servicio independiente y complementario como había informado Viva cuando se hizo el anuncio de su lanzamiento.

“Star+ presentará la más amplia oferta de deportes en vivo en streaming, con la calidad de producción de ESPN, y la posibilidad de experimentarlos de forma personalizada como nunca antes. También tendrá un robusto catálogo de series, comedias animadas y producciones originales internacionales y latinoamericanas exclusivas de la plataforma, y una vasta propuesta de películas de cine con estreno primero en Star+”, explicó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America, en un comunicado de prensa.

Precios y ofertas

The Walt Disney Company informó este viernes 13 de agosto el precio mensual y anual que tendrá Star+. Además, adelantó que habrá un combo para quienes deseen pagar Star+ y Disney+ juntos.

Combo+ es el nombre de esta oferta, que lanzó la empresa de cara a la llegada del nuevo servicio a Latinoamérica.

La suscripción mensual de Star+ tendrá un valor de $10.99 (¢6.849, al tipo del cambio del 13 de agosto), mientras que la anual costará $109.99 (¢68.543). La mensualidad de Disney+ por el momento vale $5.99 (¢3.733).

El Combo+, que será una mensualidad de Star+ y Disney+ juntos, valdrá $13.99 (¢8.719).

En el comunicado de prensa queda claro que los montos finales pueden verse afectados por cargos cobrados por terceros, además de que el precio y la moneda podrían variar si los servicios se adquieren por medio de plataformas de terceros en la región.

Star+ se podrá ver en diferentes dispositivos móviles así como televisores conectados a internet. La suscripción permite la difusión del contenido en hasta cuatro dispositivos en simultáneo, descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos, así como recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar siete perfiles diferentes.

A partir del 31 de agosto las audiencias podrán suscribirse de forma directa a Star+ en www.starplus.com y al Combo+ en www.disneyplus.com o www.starplus.com. Asimismo, quienes cuenten con una suscripción anual a Disney+ también podrán acceder al beneficio comercial de Combo+ a partir de ese día.

Catálogo variado

Entre los principales activos de Star+ estarán todas las temporadas de dos de las series más emblemáticas de las últimas décadas: Los Simpsons y The Walking Dead, ambas ligadas a Disney tras su compra de 20th Century Fox.

Star+ también será la casa de filmes basados en los cómics de Marvel que no fueron incluidos en Disney+ al ser para mayores de edad, como Deadpool y Logan.

Si aún tiene pendiente ver 'Grey's Anatomy' en Netflix es mejor que empiece a hacerlo pronto, pues en setiembre la longeva serie médica pasará a formar parte del catálogo de Star+. (BOB D'AMICO)

En temas de deportes la plataforma presentará fútbol europeo, la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, MLB, tenis, golf, ciclismo, boxeo y UFC, entre otros deportes. Al mismo tiempo ofrecerá exitosos programas latinoamericanos como SportsCenter y ESPN KNOCKOUT, así como series y documentales de la marca ESPN.

Con respecto al entretenimiento para adultos, el servicio contará en su lista de producciones títulos como Family Guy, American Dad!, Futurama y Bob’s Burgers.

El cine también tendrá su buena cuota de participación con la filmografía de 20th Century Fox. Por ejemplo se podrán ver películas como Alien, Deadpool, Duro de matar, El Exorcista, La Mosca, Día de la Independencia, Kingsman, The Maze Runner, La profecía, El planeta de los simios, Depredador, Taken y El Transportador.

Y por supuesto que las series de televisión no podrían quedar por fuera, algunos de los programas producidos por ABC y Fox que llegarán a Star+ son 24, Alias, Atlanta, black-ish, Bones, Buffy, Castle, Desperate Housewives, Grey’s Anatomy, How I Met Your Mother, Lost, Prison Break, Revenge, Scandal, Scrubs, Sons of Anarchy y The X-Files.