Hoy, la actriz no solo celebra que haya alcanzado el primer lugar del mediático show de baile, sino también festeja haber gestado su triunfo al lado de un coreógrafo que se convirtió en un buen amigo para ella. “Si no hubiera sido por él (Javier), por el gran profesional que es y su paciencia como maestro, no estaría yo en esta posición actualmente. Javier me tuvo mucha paciencia y por eso me alegra más este triunfo , porque era su primera final (el coreógrafo nunca había disputado esa instancia) y que ganara me hace sentir mucho más feliz. Pude cumplirle un sueño a él”, afirmó Chaverri vía telefónica con la misma simpatía que deslumbra frente a las cámaras.