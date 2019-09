Sofía Chaverri no adelantó qué ritmo bailará en la gala del Año Memorable del próximo domingo en Dancing with the Stars, solo dijo que será muy contrastante si se compara con su reciente número. “Será un ritmo que me gusta mucho porque me da la oportunidad de interpretar mucho y de expresarme como actriz. Es una coreografía muy sentida que tiene mucho que ver con mi vida. No es solamente moverme, sino expresar aún más los sentimientos”, terminó la mujer detrás de Rosalinda, la eterna enamorada de Juan Vainas.