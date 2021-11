Sin Mauricio Hoffman, ‘El Chinamo’ ajusta los últimos detalles para su edición 2021

Rostros conocidos y un par de ausencias entre sus presentadores marcarán el regreso de El Chinamo, tradicional programa de Teletica el próximo jueves 9 de diciembre.

En esta ocasión, el programa será presentado por sus ya conocidos conductores Carlos Álvarez, Marilin Gamboa, Keyla Sánchez, Nancy Dobles, Jair Cruz y Omar Cascante.

Quien ya se había convertido en uno de los rostros infaltables del afamado espacio, pero que este 2021 definitivamente no se verá en pantalla, será Mauricio Hoffman. Según dio a conocer el productor del espacio, Alonso Acosta, la razón es simple: este año decidieron no convocarlo.

“El año anterior reincorporamos a Nancy Dobles y nos funcionó muy bien. De hecho, no solo nos funcionó muy bien, sino que el público la aceptó muy bien y por eso va este año de nuevo.

“Mauricio no se convocó realmente porque a nivel de secciones y todo lo que tenemos pensado, creemos que con la gente que tenemos no va a haber ningún problema. No quiere decir que Mau, por no estar esta temporada, el otro año no esté, pero esta temporada no”, explica Acosta.

Carlos Ramos El Porcionzon 'El Chinamo' volverá a tener público en el set. El programa, eso sí, se realizará con todos los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

En el caso de las bailarinas, Acosta es enfático en que este año todas son nuevas y son profesionales. Además, el espacio contará con dos humoristas nuevos que se anunciarán más adelante. También, como ya es habitual, don Wesley Vargas dirá presente con nuevos pasos de baile y pícaras conversaciones con Carlos Álvarez.

Adicionalmente, este año Omar Cascante regresará con la sección Misión Chinamo, en la que diariamente un famositico deberá cumplir una serie de retos. Asimismo, este 2021 estarán de vuelta las cámaras escondidas.

“Viene la base de El Chinamo reforzada y con cosas nuevas. El programa ya tiene un ADN muy particular, que año con año vamos variando de acuerdo con el gusto de la gente. Lo que sí es cierto es que van a ser más de 120 minutos de mucho humor, de mucho concurso, de ese fin de año tico que, después de la pandemia, ya está regresando un poquito a la normalidad ”, agrega el productor.

Público

A diferencia del año anterior, este 2021 El Chinamo contará con la presencia de público en el estudio. Eso sí, el porcentaje de personas que podrán presenciar en vivo el programa será muy reducido.

Se trata de personas que durante estas semanas previas al programa ganen entradas para poder asistir al set y disfrutar junto a los presentadores de concursos, música y humor.

“Para nosotros era muy importante porque antes de animadores, humoristas y todo, está el público. El Chinamo nació con público, siempre ha estado con público y de hecho yo nunca me imaginé que no tuviera público”, comentó Acosta.

“El año pasado nos arriesgamos, e hizo falta los gritos, la risa, la interacción con ellos. Sin embargo, también traemos una serie de concursos nuevos que van a ser para las personas que están en la casa y que nos siguen año con año”, agregó.

El productor Alonso Acosta no descartó que Mauricio Hoffman regresara en otras ediciones a 'El Chinamo'. (Diana Mendez)

Acosta añade que el espacio cumplirá con todos los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud, incluido el distanciamiento y las mascarillas a lo largo de los programas.

Además, la vacunación será obligatoria tanto para el elenco como para el público.

“Vamos de la mano con todos los protocolos del Ministerio de Salud, es decir, todo el staff está vacundo con segunda dosis y la gente que va a llegar y que se va a escoger por redes sociales y concursos de los programas del canal tiene que estar vacunado con más de 15 días al 1.° de diciembre”, finaliza.