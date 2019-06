No importa que mucha gente siga negando lo evidente: este dúo es un fenómeno de masas (escala Costa Rica) y su inclusión en TCMS no sorprendió a nadie, dado los buenos réditos que le ha dado en Teletica a lo largo del último par de años. Su caso es tan particular que incluso se trató de los primeros participantes en los cuatro años del programa en contar en su segmento con un patrocinador exclusivo, lo cual habla por sí solo. Por todo lo anterior, su victoria es más un efecto matemático que artístico, pues, como ellos mismos admitieron, la cantada no es lo suyo. Ricardo y Magdiel clasificaron a la final apenas en el cuarto y último cupo, con puntajes acumulados inferiores a los de Arlene, Chicas y Fofo (todos cantantes profesionales); luego, ya en la instancia definitiva, con el público en control del destino del trofeo, imponerse en la votación no les resultó difícil. ¿Fue su victoria la más meritoria? No, pues los otros tres finalistas tuvieron desempeños superiores a lo largo de toda la temporada. No obstante, esa es otra historia.