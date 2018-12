Las Adelitas me ayudaron muchísimo para entender esa necesidad de rebelión y de luchar por algo que va más allá de la lucha personal que tenemos cada uno, en busca de un bien mayor. Creo que las Adelitas me dieron esa fuerza de entender que eso es posible y que todavía existen mujeres así, que cada una tiene su propia batalla interna. Considero que entre las Adelitas y las mujeres de mi familia, de las cuales mi abuelita vivió la Segunda Guerra Mundial, al existir esa conexión entre todas estas mujeres me ayudaron a encontrar la verdad de mi personaje para poder contarla.