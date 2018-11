Esa es una gran pregunta. Yo siento que siempre he sabido, siempre he creído como actor que este es el nivel en el que quería trabajar. Desafortunadamente, puedes ser un gran actor y puedes estudiar, y no hay una fórmula o una manera de realmente entrar en el negocio o hacer una carrera fuera de él, pero siempre me sentí que tenía la pasión por el oficio, que era un buen actor. Así que estaba listo para este papel. Y junto con eso, y con este trabajo, lo que me ha dado es mucho tiempo en el set, mucho de tiempo frente a la cámara, y trabajando con grandes directores y un gran actor como Edward James Olmos, a donde me estira como artista. Estoy aprendiendo. Siempre tratando de aprender y tratando de ver en qué debo trabajar para poder ser bueno. Tengo ese deseo. Así que para mí, cuando tienes una oportunidad como esta, te ves obligado a salir de tu zona de confort y realmente ir tras algo, solo te hace mejor.