Lo entendemos: no es sencillo plantarse frente a los más de 80 capítulos de The Flash y darle “play”. Por más cuarentena, comprometerse a empezar con una serie de televisión que ya suma varias temporadas y decenas de episodios es una prueba de resistencia y/o paciencia.

Afortunadamente, en los servicios de streaming hay abundancias de buenas miniseries que en no más de 10 entregas le resolverán el cuento de inicio a final. Y si topa con una miniserie cautivante, de esas que atrapan y no sueltan, el ejercicio bien puede completarse en un par de sentadas: despeje dos noches y completa la serie sin trasnochadas extremas.

A continuación le presentamos 10 de las mejores series limitadas que podrá encontrar en las plataformas de pago Netflix y HBO Go. La garantía de contenido de calidad no se la da solo quien aquí escribe y que ya las vio todas, sino también la crítica especializada, pues se trata de producciones que en su momento se alzaron con estatuillas y excelentes calificaciones en Rotten Tomatoes.

Vamos a tratarla como una miniserie, aunque después de su estreno en el 2017 se anunció que Manhunt se convertiría en una serie de antología, en la que cada temporada es una historia nueva y no necesariamente relacionada con las anteriores.

Original del Discovery Channel, Unabomber presenta una versión no muy estricta en su apego a los hechos que llevaron a la captura de Ted Kaczynski, el terrorista que mató a tres personas e hirió a varias más mediante explosivos enviados por correo y que fue sujeto de una prolongada y costosa cacería por parte del FBI.

De las producciones originales de Netflix más celebradas del 2019, esta miniserie recrea el caso de los llamados Cinco del Central Park, en referencia a cinco adolescentes de color que fueron acusados y condenados en 1989 por el ataque a una mujer blanca en ese parque de Nueva York, delito que no cometieron y por el que fueron exonerados tras varios años de encarcelamiento injusto.

'When They See Us' (Así nos ven), ha sido una de las miniseries originales de Netflix mejor valoradas por la crítica. Foto: Netflix.

Chernobyl , 5 episodios (HBO Go)

The Outsider , 10 episodios (HBO GO)

'The Outsider' es la primera adaptación que HBO hace de un libro de Stephen King, el llamado maestro del terror. HBO para La Nación

Watchmen , 9 episodios (HBO Go)

Es quizás la serie de las aquí reseñadas que más atención le demandará para mantenerse al corriente, dado sus constantes saltos en el tiempo. Si bien haber leído de antemano el cómic en el que se inspira no es indispensable para entender la miniserie, sí es altamente recomendable, dadas las frecuentes referencias a la historia de Moore y Gibbons.

Olive Kitteridge , 4 episodios (HBO Go)

Sharp Objects , 8 episodios (HBO Go)

Adaptación de la primera novela de la hoy reconocida autora Gillian Flynn, esta miniserie del 2018 cautivó a los amantes del terror psicológico. Su protagonista es Camille Preaker, una atribulada reportera que debe volver a su pueblo natal para cubrir el asesinato de dos muchachas. Ahí, se enfrentará no solo a una intriga que al parecer involucra a su influyente familia, sino también a todos los fantasmas y dolores que creía haber dejado atrás.