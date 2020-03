'Mr. Robot,' 'This is Us,' 'Orphan Black' y 'The Sopranos', son algunas de las series ya consagradas que vale la pena revisar en estos días de encierro preventivo en casa. Foto: Archivo.

Son series que quedaron en el apartado de “pendientes”, cuya presencia en “Mi lista” nos mortifica, pues los meses han pasado y no hemos encontrado el tiempo, la voluntad o ambas para comprometernos con ellas, pues sabemos que se trata de relaciones a largo plazo.

Sin embargo, aquí estamos, con una agenda libre de encuentros sociales por al menos un mes y con los servicios de streaming como distracción en medio de la emergencia mundial desatada por el covid-19. Entonces, a lo mejor esta es la coyuntura propicia para empezar a maratonear esa serie que todos le han dicho que es buenísima y que hasta ahora no había estado entre sus prioridades.

Esta lista comprende diez series dramáticas recientes, la mayoría ya concluidas, y que se cuentan entre lo mejor dentro de la llamada segunda era dorada de la televisión estadounidense. Incluimos títulos disponibles en tres plataformas de paga en Costa Rica (Netflix, HBO GO y Amazon Prime).

1. The Sopranos

Disponible en HBO GO

No solo es la serie de mafiosos por excelencia, sino que se le considera una de las mejores series de televisión de todos los tiempos y a la fecha aún una de las joyas de la corona de HBO. Se emitió entre 1999 y el 2007 y mostró la vida de la familia Soprano, un clan criminal de Nueva Jersey. Tony, el patriarca, era el protagonista que trataba de balancear sus actividades al margen de la ley con sus relaciones familiares y personales, compartiendo todo esto con su psicoanalista.

Si quiere completar el canon oficial del universo Breaking Bad , tras concluir la última temporada vea la película El Camino , también disponible en Netflix, y que clarifica la suerte de alguno de los personajes. También puede cambiar el orden de la narrativa y antes de ver Breaking Bad , primero consuma su serie derivada Better Call Saul , una “precuela” que introduce los orígenes de muchos de los personajes que luego serán protagonistas de BB ( Better Call Saul también está en Netflix y actualmente avanza sobre su quinta temporada, con 45 episodios disponibles al 17 de marzo).

4. The Wire

'The Wire', de HBO, retrata las relaciones entre las distintas comunidades e instituciones de la ciudad de Baltimore. Foto: HBO.

The Wire ha ido construyendo su reputación poco a poco, hasta hoy contarse como objeto de culto. La serie de HBO se emitió entre el 2002 y el 2008 sin llamar poderosamente la atención de la audiencia general, pero entre los fanáticos más estudiosos pronto quedó claro que se trataba de una producción de altísimo nivel, la cual luego lanzaría al estrellato a intérpretes poco conocidos, como Idris Elba.

A hoy, The Wire se cuenta como una de las mejores series dramáticas de la historia, e incluso hay críticos que la ponen por encima de The Sopranos dentro del catálogo de HBO. Entre sus fanáticos más notables se cuentan el expresidente Barack Obama, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, y el creador de The Walking Dead , Robert Kirkman.

'Mad Men' es una de la producciones que consolidaron al canal AMC, junto con 'Breaking Bad' y 'The Walking Dead'. Foto: AMC.

Una serie elegante y que no pasa de moda. Original del canal AMC, presenta las atribuladas vidas de un grupo de publicistas neoyorquinos a lo largo de la década de 1960. Con Jon Hamm y Elisabeth Moss como estrellas principales, Mad Men se consolidó como una de las series más galardonas de tiempos recientes, ganando por cuatro consecutivos el Emmy a la mejor serie dramática.

Fargo se puede ver de dos maneras: como tres miniseries independientes o bien como lo que se denomina serie de antología, en la que si bien hay elementos compartidos, cada temporada funciona por si sola y no tiene continuidad más allá del último episodio.