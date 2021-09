Patricia Figueroa y Édgar Silva conducirán el programa especial del Bicentenario

Patricia Figueroa y Édgar Silva han tenido que ensayar por muchas horas lo que tienen que decir durante el programa de este 15 de setiembre.

A Patricia Figueroa la vemos de lunes a viernes en Giros, de Repretel; a Édgar Silva en programas especiales de Teletica. Sin embargo, rara vez les podemos ver compartiendo micrófonos.

Lo cierto es que el Bicentenario de Costa Rica se encargará de unir en la pantalla a los experimentados presentadores, quienes fueron escogidos por Repretel y Teletica, respectivamente, para presentar el espectáculo Costa Rica vive el Bicentenario, organizado por la Municipalidad de San José.

Costa Rica vive el Bicentenario será un show de aproximadamente dos horas, que se llevará a cabo este 15 de setiembre en el Estadio Nacional. Comenzará a las 8 p. m. y será televisado de forma conjunta por canal 7 y canal 6.

Aunque Patricia y Édgar cuentan con una amplia trayectoria en la televisión tica, ambos confiesan estar ansiosos y esperando el momento en el que estén al aire, pues la mancuerna será parte de una historia que se contará a lo largo del programa. En ese sentido, la experiencia representa un reto a nivel profesional.

“Esto es para mí muy nuevo. Es bonito sentir que a estas alturas uno se sorprende”, reconoce Silva.

Además, consideran que esta es una oportunidad única, que lleva impregnado un valor histórico e incluso sentimental por el significado que tiene la fecha para el país.

Patricia Figueroa y Édgar Silva se sienten halagados de haber sido tomados en cuenta por Repetel y Teletica, respectivamente, para la conducción de este programa especial. (Cortesía Patricia Figueroa)

“Hay muchísimo talento; actores y bailarinas. Es impresionante lo que se va a ver en escena, la parte audiovisual es increíble. Verdaderamente es un espectáculo que va a calar y que va a ser histórico. De verdad que hay eventos que van más allá de un interés y es un honor ser parte de este show”, detalla la presentadora de Repretel.

Halagados

Patricia Figueroa asegura que cuando Repretel le ofreció presentar el programa, no dudo en responder que aceptaba la propuesta. Se sintió muy complacida de que la tomaran en cuenta para la actividad.

De hecho, Patricia afirma que siente una gran responsabilidad, pues sabe que en el canal de La Uruca hay mucho talento y finalmente se inclinaron por ella.

“Es un privilegio y un honor que me hayan convocado a un evento tan importante, tan histórico para el país, porque celebrar los 200 años de Independencia con las características que tiene Costa Rica es increíble. Entonces estoy muy emocionada, muy contenta. De verdad que es un privilegio total”, comentó Figueroa.

“Estoy muy agradecida por la confianza que se me tiene para poder participar en este evento. Estaremos ahí con todo el amor del mundo, en este caso compartiendo con Édgar con quien me gusta mucho trabajar”, agregó.

Un sentimiento similar es el que embarga a Édgar Silva, quien accedió a la propuesta que le hizo Teletica mientras presentaba Nace una estrella.

“Yo estoy que brinco de una pata. Me siento muy halagado porque el canal me lo pidió y yo de inmediato dije: ‘claro, con mucho gusto ¿quién no quisiera?’. Entonces desde que terminó Nace una estrella estaba esperando este momento y la verdad es que han sido días muy emocionantes para mí”, afirma Silva.

En ensayos

Aunque no han tenido que ensayar tanto como los artistas que protagonizarán el show, en los últimos días han pasado muchas horas preparándose para cumplir con su parte de la mejor manera.

Incluso, ya se sienten parte del elenco.

“Ha sido una cosa diferente, porque generalmente uno va como conductor de un programa, pero yo siento que aquí nosotros somos parte de un elenco histriónico. Lo digo porque además de lo que nosotros hacemos, que evidentemente es presentar y dar la bienvenida, a lo largo del programa vamos a contar un poco de la historia y de lo que está pasando en el escenario. Es decir, todo lleva una estructura, es temporizado y estos montajes son sumamente diferentes a lo que uno hace en tele a diario.

“La verdad es que siempre es una ilusión hacer proyectos diferentes, que lo sacan a uno de la zona de confort, porque ya uno está acostumbrado a hacer lo que hace, pero en este caso, cuando me dijeron que tenía que ir a ensayos yo me preguntaba: ‘¿ensayos de qué?’, porque yo generalmente solo voy a presentar. Esto ha sido de involucrarnos con todo el elenco artístico, de sentirte en una obra de teatro y me encanta”, comenta Figueroa.

Un sentimiento parecido embarga a Édgar Silva, quien agradece que después de tantos años de trabajo la televisión no deje de sorprenderlo.

Tanto Figueroa como Silva han podido ver parte del show durante los ensayos y están convencidos no solo del talento artístico que hay en el país, sino de la calidad de lo que los televidentes podrán disfrutar a través de la pantalla de ambas televisoras.

“Ya los bailarines y los actores tienen todo muy bien interiorizado y se ve que han estado trabajando fuerte porque yo los veo muy sólidos. Es mucha gente trabajando en esto y yo creo que esto va a estar muy bonito, espero que la gente se ilusione”, afirma Silva.

Lo único que esperan los comunicadores es que no llueva durante el show. Aunque todo está previsto existen algunas sorpresas que se disfrutarían mejor sin lluvia, que dicho sea de paso los ha acompañado durante los últimos ensayos.